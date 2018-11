Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Facebook Soros Györgyre támadott - de lebukott

Sheryl Sandberg, a Facebook második embere lejárató anyagokat rendelt Soros Györgyről, azért mert a magyar-amerikai származású milliárdos erősen bírálta a techcéget. A vezető Zuckerberggel együtt tagadta az ügyet, de a New York Timesnak többen állították, hogy nem mondanak igazat.

Sheryl Sandberg, a Facebook Mark Zuckerberg utáni legbefolyásosabb vezetője, a cég ügyvezető igazgatója utasította a vállalat kommunikációs osztályát arra, hogy kutakodjanak Soros György üzleti érdekeltségei után - írja a New York Timesra hivatkozva a 444.

A magyar származású milliárdos-filantróp maga is rendszeresen nyíltan és erősen kritizálja a Facebookot, ahogy a Google-t is, amiért a monopolhelyzetükkel visszaélve kétes adatkezelési gyakorlatot folytatnak, és nem védik meg a társadalmat a működésük következményeitől. Soros alapítványa valóban támogatott is egyes Facebookot kritizáló jogvédő szervezeteket.

Ezzel bőszítette fel annyira Sandberget, hogy egy republikánusokhoz közeli tanácsadócéget kért fel arra, hogy gyűjtsenek lejárató információkat Sorosról. Korábban ezt tagadta a cég második embere, most viszont a lapnak három forrás is megerősítette, hogy valóban a cég második embere kérte ezeket az anyagokat és arról az ügyvezető Zuckerberg is pontosan tudott.

