A Facebook új dobása robbantotta be a kriptopénzeket

Jelentősen emelkedett a legnagyobb kriptodevizák árfolyama a dollárhoz képest a múlt hét óta, miután újra rivaldafénybe kerültek a Facebook jövőbeni kriptopénze, a libra részleteinek bemutatását övező sajtókampánynak köszönhetően.

Múlt hét hétfő óta csaknem 20 százalékkal drágult a bitcoin, a világ legnagyobb és legismertebb digitális devizája, amelynek árfolyama 2018 márciusa óta először ismét átlépte a tízezer dollárt - írja az MTI.

A világ második és harmadik legnagyobb kriptodevizája, az ether és a ripple 15, illetve 18 százalékkal erősödött egy hét leforgása alatt, árfolyamuk 2018 augusztusa, illetve szeptembere óta a legerősebb szintre emelkedett.

Elemzők azzal magyarázták a kriptopénzek árfolyamának szárnyalását, hogy a világ legnagyobb közösségi hálózatát üzemeltető Facebook múlt hét kedden hivatalossá tette Libra projektjét, hónapokig tartó piaci pletykákat lezárva ezzel.

A Facebook azt tervezi, hogy libra néven saját kriptodevizát létesít online fizetések lebonyolítására, és 2020 elején elindítja a Calibra nevű alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatást. A cél elsősorban az, hogy a világnak azt a mintegy 1,7 milliárdos népességét fizetési lehetőségekhez juttassa, akik nem férnek hozzá hagyományos banki és pénzügyi szolgáltatásokhoz.

Craig Erlam, az Oanda amerikai online devizakereskedési brókercég elemzője rámutatott, hogy a libra elindításának bejelentését övező nagy nyilvánosság a Facebook pénze által kínált legitimitással ötvözve természetszerűleg fellelkesítette a kriptopénzek iránt érdeklődőket. A múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy amikor ilyesmi történik, a válaszreakció nem szokott normális lenni - tette hozzá.

A megoldás a már elterjedt módszerre épít

A libra, csakúgy mint a bitcoin és a kriptodevizák nagy többsége mögött a blokklánc technológia, egy virtuális és meghamisíthatatlan rendszer áll. Míg azonban a bitcoin teljesen egészében decentralizált, a librát száz partnervállalat együtt menedzseli, árfolyama számos devizához és más eszközhöz kötött lesz.

Az egyik széles körben elfogadott bitcoin árfolyamindex, a Coindesk indexe - amely a legnagyobb kereskedési platformok jegyzéseinek átlagát mutatja - 10 859,91 dolláron, 1,46 százalékos nyereségben állt hétfő délután fél hatkor. Az előző 24 órában mért napi minimumát 10 539,81 dolláron, a maximumát pedig 11 307,69 dolláron érte el.

A bitcoin árfolyama 2017-ben látványosan - egy év alatt több mint ezer százalékkal - emelkedett, de rendkívül nagy kilengések mellett. Abban az évben, december 18-án 19 511 dolláron ért történelmi csúcsra ért a CoinDesk árfolyamindexe. Tavaly júniusban hatezer dolláron állt az árfolyam, ennek egyharmadát novemberben elveszítette. Utána pár hónapig 3500 és 4000 dollár között stagnált a bitcoin árfolyama, mígnem áprilisban megmagyarázhatatlan módon újra emelkedésnek indult.

Egyes elemzők szerint a kriptodevizák iránti befektetői érdeklődés nem tűnt el az első buborék kipukkanásakor, hanem egyszerűen kivárásra rendezkedtek be, az újabb buborék felfúvódására várva. Más elemzők szerint a bitcoin és más kriptopénzek annak is köszönhetik erősödésüket, hogy a nagy jegybankok lazítási szándékainak jelzése erősen növelte a pénzbőséget a pénzpiacokon. Neil Wilson, a Markets.com elemzője nagyon is elképzelhetőnek tartja, hogy újra 20 ezer dollár körüli szintre emelkedik a bitcoin árfolyama.