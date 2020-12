A Google játékos felülete Magyarországra is elért

A Google újabb nyolc országban teszi elérhetővé Stadia felhőalapú játékstreaming platformját. Hétfőtől Magyarország mellett Cseh- és Lengyelországban, valamint Portugáliában, Romániában, Szlovákiában, Ausztriában és Svájcban is több millió új felhasználó számára nyílik lehetőség arra, hogy kedvenc játékaival letöltés nélkül játszhasson - írja közleményében a cég.

Amikor már az internetes böngészőkben is olyan játékokkal játszhatnak a felhasználók, mint 10-15 éve, akkor már csak idő kérdése volt, hogy a sávszélességben rejlő lehetőségeket kihasználják arra is, hogy streamengelhetővé váljanak a rendes, telepítésre váró videójátékok is. Előny, hogy így a felhasználóknak nem kell összevásárolniuk a csúcskategóriás alkatrészeket, hogy játszani tudjanak a legújabb és legjobb grafikájú címekkel, szolgáltatói oldalról pedig ez legalább akkora aranybánya lehet, mint a Netflix. A játékosoknak ugyanis nagyon megéri majd a havi díjas rendszerrel a játékok telepítése nélküli megoldás.

Két cég nyitott idén a megoldás felé: az egyik az Nvidia, a Geforce Now nevű platformjával, a másik pedig nem más, mint a Google a Stadiával.

"A Stadia platform az újonnan csatlakozó nyolc ország minden felhasználója számára megnyílik a következő 24 órában. Így ők egyszerűen, Gmail fiókjukkal bejelentkezhetnek a Stadia.com oldalon keresztül és regisztrált felhasználóként azonnal kipróbálhatják például a Destiny 2 vagy a Super Bomberman R Online játékokat ingyenesen. Minden új felhasználó most egy hónapig térítésmentesen megkapja a Stadia Pro hozzáférést, a platform prémium előfizetési szolgáltatását, ahol rengeteg kipróbálásra váró játék érhető el" - írják a közleményben, amelyben példaként említik a Cyberpunk 2077 és az Assassin's Creed Valhalla címeket is.

