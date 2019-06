A hely, ahol bank és bankszámla nélkül is van élet

Van egy fizetési módszer, ami megnyitotta az esélyegyenlőség kapuját: használatához a legegyszerűbb mobil is elég, nem kell hozzá bankszámla és még olyanok is használhatják, akik írni-olvasni sem tudnak. Ezt Kelet-Afrikában már több tíz millióan használják és csak Kenyában az ország GDP-je felének megfelelő összeg ilyen mobiltranzakciókon keresztül történik meg.

Ha Kenyába megy valaki, akkor két dolgot kérdeznek meg tőle: volt-e már a szafarin és van-e M-Pesa számlája - mondta Ahmed El Sayed, a Vodafone Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettese a Brain Baron.

Kenyában ugyanis már 28 millió felhasználó van, aki nem készpénzzel fizet, hanem mobilon, a mobiltárcáján keresztül intéz mindent. Ennek következtében már az is elmondható, hogy Kenya GDP-je 50 százalékának megfelelő összeg mobilokon keresztüli átutalásokkal történik - mutatott rá El Sayed, aki a kenyai M-Pesa mobilfizetési rendszer alapító tagja is.

Ezzel a technológiával bizonyos értelemben ledöntötték a határokat, hiszen még az írni-olvasni nem tudó kenyai gazda is tudja használni. A technológia a legegyszerűbb készülékeken is fut, akár a nagyon régi mobilokon is, gyakorlatilag az egész a SIM-kártyán van - magyarázta a szakember. Az elektromos áram hiánya sem akadály - jegyezte meg, mert olyan helyeken, ahol nincs nincs elektromos áram, az emberek a napenergia révén jutnak energiához, és tudják használni a mobiltárcájukat, ami teljesen automatizált is. Tehát lényegében minden akadályt elhárítottak annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a technológiához.

Az országban egyébként rengeteg olyan pont van, ahol fel lehet tölteni az egyenleget - tette hozzá. A technológia másik nagy előnye, hogy ehhez nem kell bankszámla és bankra sincs szükség: ha egy kereskedőnek például mikrofinanszírozásra van szüksége, megkaphatja a kölcsönt reggel és estére már vissza is fizetheti - magyarázta El Sayed. Nem beszélve arról, hogy pénzt bárkinek lehet utalni Kenyán belül is, sőt az egész kelet-afrikai területen is.

A szakember szerint a 3G, 4G után az 5G ezt egy teljesen új szintre fogja emelni. Az 5G-vel olyan lehetőségek nyílnak meg az emberek előtt amelyek sokkal nagyobb mértékben változtatják majd meg az életünket, mint ahogy azt a korábbi technológiák tették.