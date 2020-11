A játékosoknak nagy öröm ígérkezik az ünnepekre

Egy plakát szerint decemberben itthon is elérhető lesz az év legjobban várt videojátéka.

Egyre biztosabb, hogy a CD Projekt RED nagyszabású szerepjátéka megjelenik december 10-én. Ezt most már plakátok is igazolni látszanak, melyekből Budapestre is jutott legalább egy - írja a hvg.hu.

A Cyberpunk 2077 december 10-i érkezését hirdeti egy nagyobb plakát Óbudán.

A Cyberpunk a lengyel CD Projekt RED munkája, mely a stúdióhoz köthető Witcher-alkotásokhoz hasonlóan elsősorban a szerepjátékok kedvelőit célozza.

A PC-re, Xboxra és PlayStationre egyaránt készülő program eredetileg idén áprilisban jelent volna meg, de a készítők előbb szeptemberre, majd november közepére tették át a debütálást. Később ez az időpont sem volt tartható, ezért újabb halasztás mellett döntöttek. Az aktuális megjelenési dátum 2020. december 10.