A Microsoft ezzel próbál borsot törni az Amazon orra alá

A Microsoft új, mesterséges intelligencia által vezérelt applikációkat dobott piacra, illetve bővítette a tavaly már megjelent Dynamics 365 elnevezésű termékportfólióját. Az új termékek a kiskereskedelmi szektor szereplőinek működését segítik.

A Microsoft olyan új megoldásokat és technológiákat dobott hétfőn piacra, amelyek egyebek mellett a kiskereskedelem szereplőinek könnyítheti meg az életét a mai, egyre inkább adatvezérelt világunkban - egyes angolszász sajtóvélemények szerint ezzel segítve azokat az ügyfeleket is, akik az Amazonnal állnak állandó harcban. (A Microsoft ugyanis felhőszolgáltatásban az Amazon versenytársa.) A most bejelentett újdonságok ugyanis leginkább a mesterséges intelligenciára építenek és a valós idejű adatelemzés előnyeit igyekeznek az ügyfelek szolgálatába állítani.

A mobil és a digitális platformok a kiskereskedelmet a feje tetejére állították, a vásárlók olyan információkhoz és vásárlási élményekhez juthatnak, amelyekre egy pár évvel ezelőtt még nem volt lehetőség. A vásárlók elvárásai ezzel párhuzamosan olyan mértékben megváltoztak, hogy azokat a hagyomásos kereskedelmi működéssel már nem lehet kielégíteni: a fogyasztók 91 százaléka most már sokkal inkább olyan márkákat vásárol, amelyek felismerik, emlékeznek rá és releváns ajánlatokkal látják el - mutat rá a Microsoft.

Erre válaszul jelentette most be a szoftveróriás a Dynamics 365 Commerce omni-csatornás megoldását azon kis- és e-kereskedelmi cégek számára, amelyek egységesíteni szeretnék a back-office, a boltbani vásárlás, az ügyfélközpontok és a digitális vásárlás tapasztalatait, ezáltal személyre szabottabbá téve a szolgáltatásaikat. A megoldás a márkák számára lehetővé teszi például, hogy egy személyre szabott termékoldalt hozzanak létre, amelyen helyet kaphat a vásárlók értékelése is. A most bejelentett termék más Microsoft szoftverrel is integrálható, így a vállalatok kommunikálhatnak a vásárlóikkal az értékesítést követően is, de a cég értékesítési teljesítményét diagramokon is nyomon követheti.

A kiskereskedelem számára egy másik újítással is előállt a szoftvercég: a Dynamics 365 Connected Store egy olyan megoldást kínál, amelynek révén a fizikai boltok vezetői és eladói az üzletben elhelyezett kamerák és IoT szenzorok által szolgáltatott adatok valós időben történő elemzésével, a vásárlók mozgása és vásárlási viselkedése alapján hozhatnak döntéseket . Az applikáció emellett az alkalmazottaknak is küldhet figyelmeztető üzenetet például az üzlet hatékonyabb működésével kapcsolatban, de az üzletben működő gépek meghibásodását is jelezheti előre.



Fotó: Microsoft

A Dynamics 365 Customer Insights névre hallgató fejlesztés az egyre növekvő ügyfél-elvárásokra próbál választ adni. A Micrsoft szerint ebben a versenyben azok a vállalatok tehetnek szert előnyre, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével az adatokat elemezni és menedzselni tudják, jobb és erősebb kapcsolatot tudnak kiépíteni ügyeleikkel. A Dynamics 365 Customer Insights - amely leginkább az Azure gépi tanulására alapoz - ugyan már ez év tavaszától segíti a vállalatokat az ügyfelek jobb mégértésében, illetve a személyesebb ügyfélélmény kialakításában, a most bejelentett újítás annyiban más, hogy az eddigi, vállalat és ügyfél közötti (B2C) szolgáltatást a Microsoft most vállalatok közötti (B2B) ügyletekre is kiterjeszti. A most megjelent fejlesztéssel a Microsoft szerint bármilyen ágazatban - legyen az vidámpark, kiskereskedelem vagy gyártás - a cégek sokkal gyorsabban kaphatnak teljes képet az ügyfeleikről.

A szintén hétfőn bejelentett Microsoft a Dynamics 365 Products Insights elnevezésű applikáció magáról a termék teljesítményéről és az ügyfelek interakcióiról ad információt, illetve teremti meg a lehetőségét annak, hogy a vállalat javítsa az ügyfeleinek elkötelezettségét. A mostani bejelentés lényege, hogy a működési hatékonyság javítására fejlesztett Ecolab mostantól a Microsoft Dynamics 365 Procuct Insights segítségével az eddig össze nem kötött, egyedi gyűjtésű adatokat összekapcsolva képes a problémákat - például egy gyártási folyamatban egy gép működését - beazonosítani és percek alatt megoldást javasolni a teljesítmény javítására.

A szoftveróriás előállt az ügyfélszolgálatok munkáját megkönnyítő Dynamics 365 Virtual Agenttel is, amely a szolgáltató csoportoknak könnyebbé teszi a virtuális munkatársak telepítését. Az új szolgáltatás mostantól egy új felületen az ügyfélelégedettség eredménye mellett azt az időt is mutatja, amit egy vállalat a virtuális munkatárs által elvégzett munkával spórol, és amit az ügyfélszolgálatos kollégák az így komplexebb, időigényesebb problémák megoldására fordíthattak.

Az ügyfélélmény egyik alapja a termékek minősége, amelyben a Microsoft szerint a termékek által a használat közben kibocsátott jelek feldolgozása nagy áttörést jelenthet. A Dynamics 365 Supply Chain Management elnevezésű termék képes összekötni a gépek közötti kommunikáció során keleztkező jeleket (IoT) az egyéb ügymenetek adataival, melynek révén lehetőség nyílik arra is, hogy egy gyártásban kritikus eszköz javítását vagy újra cserélésének szükségességét előre lehessen jelezni. Ennek köszönhetően pedig javítani lehet a termelőegységek teljesítményét, a kibocsátást, minimalizálni lehet a hulladékot és javítani lehet az üzleti teljesítményt is. A Microsoft ígérete szerint az e-kereskedelem szereplői számára még az idén egy csalás elleni védelmi eszköz is meg fog jelenni.