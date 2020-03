A Netpincér óriásit szakít a járvánnyal

Jelentősen megnőtt a NetPincérhez csatlakozó éttermek száma, akoronavírus-járvány miatt hozott intézkedések: a vendéglátóhelyekre vonatkozó nyitvatartási korlátozások, a vendégszám csökkenése száma miatt az elmúlt egy hétben mintegy 500 új étterem kereste fel csatlakozási szándékkal a vállalatot - közölte az online megrendelés alapján ételkiszállítással foglalkozó társaság az MTI-vel.

A NetPincéren keresztül jelenleg 2000-nél is több étteremből országosan több mint 800 településről lehet ételt rendelni.

Az éttermek négyötöde budapesti vagy főváros környéki, a vidéki nagyvárosokból érkező megkeresések száma pedig napról napra nő. Már a járvány előtt is több mint 2000 partnerrel dolgoztak országszerte, futárpartnereik száma is közelítette a 2000-et, március első két hetében pedig 135 új futárpartnerrel is szerződtek.

Amennyiben egy futár megbetegszik, gyógyulásáig, de minimum két hétig nem dolgozhat, ugyanakkor a csoportbesorolását - amit eddigi teljesítménye alapján ért el - megtarthatja.

A NetPincérGO-rendelések 35 százalékára jelenleg az érintkezésmentes kiszállítás a jellemző, ez a tendencia pedig várhatóan a következő időszakban is növekedni fog - közölték.