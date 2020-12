A szállásadók megúszhatják a januártól esedékes több százezres kiadásukat is

Január elején lép érvénybe az a kormányrendelet, amely minden magyarországi szálláshelyet a vendégek okmányának digitális beolvasására és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé továbbításra kötelez. A feltételeket teljesítő többszázezres készülékekhez képest jelentősen olcsóbb és sokoldalúbb eszközt mutatott be a digitális azonosításra szakosodott ID&Trust Kft.

Augusztusban tették közzé, és - amennyiben a járványhelyzet miatt el nem csúsztatják az indulást - januártól már hatályos is az a kormányrendelet, amely azt írja elő, hogy a magyarországi szálláshelyeknek már nem csupán a vendégek adatait kell elküldeniük a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK), hanem az adatok rögzítéséhez okmányolvasót is kell használniuk.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az elmúlt években folyamatosan kiterjesztette a szálláshelyek adatszolgáltatási kötelezettségét, az új rendelet azonban több nehézséggel is szembesítette az iparági szereplőket. Az okmányról ugyanis nem készíthető sima fotó, nem is fénymásolható, hanem csupán bizonyos adatok olvashatók be, amelyek automatikusan továbbítandók az NTAK felé. A szigorú adatvédelmi és -továbbítási kritériumoknak megfelelő céleszközök viszont többszázezres kiadással terhelnék a koronavírus-járvány miatt egyébként is éppen súlyos válságban lévő szektor vállalkozásait.

Erre a problémára kínál költségkímélő, biztonságos, az előírásoknak teljeskörűen megfelelő és gyorsan telepíthető rendszert a magyar ID&Trust Kft., amely különböző digitális azonosítási megoldásaival már két évtizede van jelen a magyar közigazgatásban és számos külföldi állami intézményben - többek között a nevükhöz fűződik a magyar eSzemélyi fejlesztése. (A GoodID-ról a napi.hu korábban is írt: áprilisban a koronavírus-járvány első szakaszában az ügyfélszolgálatoknak kínáltak ésszerű, gyorsan bevezethető érintésmentes azonosító rendszert, májusban pedig arról érkezett hír, hogy a cég kidolgozott egy mobilon tárolható megoldást a hiteles koronavírus tesztekhez.)

A GoodID Scanner okmányolvasó lényege, hogy szinte bármilyen androidos telefonnal elvégezhető a szkennelés. A mobilapplikáció összeköttetésben áll a szálláshely PC-jére telepített alkalmazással, amely automatikusan továbbítja az adatokat a vállalkozás saját szoftverébe, és onnan az NTAK-nak. Az okmányolvasó mobilapp akár a szállásadó saját androidos telefonján, vagy a recepción, egy dedikált készüléken is futhat. A GoodID egy speciális telefonállványt is kifejlesztett, amellyel a nagyobb forgalmú pultoknál is gyorsan és profin megoldható az okmányolvasás. Fontos, hogy a GoodID Scanner nem az okmányokat fotózza be egészben, csupán a kötelezően előírt adatokat rögzíti az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, és továbbítja a központ felé visszaigazolhatóan, anélkül, hogy a személyes adatokat tárolná.



Szabó Tamás (CEO, ID&Trust)

Mivel a kormányrendelet bevezetése előtt az iparági szereplők még bizonytalanok, és az érdekvédelmi szervezeteken keresztül jelezték tanácstalanságukat a választható készülékeket illetően, mi kifejlesztettük a GoodID Scannert. Ez olyan alternatíva, ami az eddig ismert készülékek árának töredékéért veszi le az okmányolvasás és adatszolgáltatás gondját a szállásadók válláról. Ez a 2020-as év turisztikai mutatóit ismerve jelentős könnyebbség lehet a szállodáknak, panzióknak, apartmantulajdonosoknak egyaránt - mondta Szabó Tamás, az ID&Trust Kft. ügyvezetője. Szerinte az sem elhanyagolható szempont, hogy a rendszer nem feltétlenül igényli a fizikai készülék telepítését, mivel így akár a teljes iparág is lényegesen rövidebb idő alatt képessé tehető a jogszabályi feltételekhez igazodásra, mintha ehhez "valódi vasat", azaz műszaki berendezéseket kellene rendszerbe állítaniuk.

Arra is van mód, hogy a vendég a saját telefonján telepítse a GoodID digitális irattárca alkalmazását, és azzal olvassa be az okmánya hiteles adatait. Így azok a bejelentkezéskor automatikusan jutnak el a szálláshely rendszerébe, és az NTAK-ba - megúszva ezzel a személyes érintkezést.

Az érintkezés nélküli azonosítás nem csak a békeidőben nagy forgalmú szállodák számára lehet érdekes, de ezzel a megoldással a jövőben is megoldható, hogy a népszerű szálláshely-közvetítő oldalakon (mint a Szallas.hu, Airbnb vagy Booking.com) keresztül foglalt szobát az üzemeltetővel való személyes találkozó nélkül elfoglalhassák a vendégek (a szabályozás szerint a jövőben ezen szolgáltatók számára is kötelező lesz a vendégek azonosítása, illetve az okmányadatok továbbítása).

A szállásadókat nagyon súlyosan érintette a koronavírus-járvány miatti válság, így minden beszerzés esetén a legköltségkímélőbb megoldást kell választaniuk. Emiatt elengedhetetlen, hogy erre a helyzetre is legyen költséghatékony megoldás. Bár a hazai turisztikai iparág jelenleg tetszhalott állapotban van, a korlátozások feloldását követően is arra lehet számítani, hogy a vendégek nagyon óvatosak lesznek. Lehetőség szerint a szálláshely kiadójával való személyes érintkezés nélkül szeretnének majd bejelentkezni a szállásra, amire a hagyományos azonosítással és a kötelezően bevezetett okmányolvasással nem lenne lehetőségük." - hangsúlyozta Szigetvári József, a közép-európai régió vezető szálláshely-közvetítő szolgáltatása, a Szallas.hu vezérigazgatója.