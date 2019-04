Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Telenor megvette a harmadik legnagyobb finn mobilcéget

A Telenor norvég mobilszolgáltató belépett a finn piacra azáltal, hogy felvásárolta az ország harmadik legnagyobb mobilcége, a DNA többségi részesedését - írja az MTI.

A szolgáltató ezzel már valamennyi észak-európai országban jelen van. A norvég vállalat az elmúlt három évtizedben elsősorban a feltörekvő piacokra koncentrált, mostanra azonban kivonult Közép-Európából.

A cég közölte, hogy 1,5 milliárd eurót fizet a finn DNA 54 százalékáért. A norvég cég 20,9 eurót ad egy DNA-részvényért, ami 7,4 százalékkal magasabb ár a DNA hétfői záróárfolyamához képest a helsinki értéktőzsdén. A Finda Telecoms 28,3 százalékát és a szintén finn PHP Holding Oy 25,8 százalékát vásárolta ki.

A norvég cégnek 174 millió előfizetője van Ázsiában és a skandináv országokban, ehhez adódik most hozzá a DNA 2,9 millió előfizetője. Várhatóan továbbra is a helsinki tőzsdén tartják a DNA részvényét, amit 2001-ben vezettek be a börzére.