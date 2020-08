A Toshiba nem gyárt több laptopot

Valaha a Toshiba gyártotta az első hordozható számítógépet, amit bárki megvehetett, most viszont megszűnik ezen a néven a laptopgyártás.

A Sharp élve előjogával, megvásárolta az egykori neves gyártó személyi számítógépes üzletágának utolsó darabkáját is - írja a ProHardver, amely szerint a Toshiba még 2018-ban adta el PC-s üzletágának 80,1 százalékát a cégnek, akik azóta Dynabook néven gyártottak hordozható gépeket. Most a maradék 19,9 százalékot is megvette a japán multinacionális vállalat, amely a Foxconn leányvállalata.

A portál megemlíti, hogy a világ első kiskereskedelmi forgalomban kapható noteszgépét, a T1100-at is jegyző cég jó ideig az egyik legjelentősebb gyártónak számított, de a 2010-es években már egyre kevésbé volt képes tartani a tempót a versenytársakkal. 2017 végén a Toshiba már kivonult a tévés piacról is.