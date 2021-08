Kalifornia állam munkajoggal és lakhatással foglalkozó ügynöksége (California Department of Fair Employment and Housing, DFEH) a múlt héten indított eljárást az a világ egyik legnagyobb videojáték-fejlesztő és kiadó vállalatával, Activision Blizzardal szemben, ami olyan népszerű címeket készít, mint a World of Warcraft és a Call of Duty. A vádpontok szerint a vállalatot olyan munkahelyi kultúra jellemzi, amelyben a női alkalmazottak rendszeresen esnek áldozatul szexuális zaklatásnak, valamint kevesebb bérért dolgoznak és ritkábban kapnak előléptetéseket, mint a férfiak. A kezdeményezést követően a közösségi médiában több korábbi dolgozó is megosztotta munkahelyi zaklatással és megkülönböztetéssel kapcsolatos sérelmeit, miközben rengeteg jelenlegi alkalmazott és rivális vállalat szolidaritását fejezi ki a perben szereplő nőkkel.

A cég első hivatalos nyilatkozatában "torznak és sok esetben hamisnak" nevezte a benyújtott vádakat, amire válaszul az alkalmazottak közel egyharmada írt alá egy nyílt levelet, amelyben az Activision Blizzard vezetőinek felelősségre vonását követelik, valamint július 28-ra tömeges munkabeszüntetést jelentettek be. Egy nappal később Bobby Kotick, a cég vezérigazgatója még az esemény előtt megpróbált foglalkozni a kérdéssel, amikor nyilvános válaszlevelében elítélően beszélt a vállalat kezdeti kommunikációjáról.

Droggal kínált dolgozó, párhuzamos életek

A nyilvánosságra került történetek között számos példa van arra, hogy teljesen azonos munkakörben, egyszerre a vállalathoz került férfiak és nők teljesen más karrierutat járhattak be a megkülönböztetések miatt. Egy Shay Stein nevű fiatal nő például arról számolt be - a New York Times szerint -, hogy 2014 és 2017 között dolgozott az Activisionnél ügyfélszolgálati munkakörben és végig kevesebbet keresett, mint volt barátja, aki ugyanabban az időben csatlakozott a vállalathoz, mint ő, és ugyanazt a munkát végezte, ráadásul ugyanolyan hatékonysággal.

Stein elmondta, hogy egyszer drogokat utasított vissza, amelyeket a menedzsere ajánlott fel egy 2014-es vagy 2015-ös karácsonyi partin, ami miatt az neheztelni kezdett rá, szerinte szándékosan hátráltatta ezért a karrierjét. Majd 2016-ban egy menedzsere üzenetet küldött neki a Facebookon, amelyben azt sugallta, hogy biztosan "valami furcsa dolgokba" keveredett, és megkérdezte, milyen pornót néz. Arról is beszámolt Stein, hogy hallotta, amint férfi kollégái azzal viccelődtek, hogy egyes nők csak azért kapták meg az állásukat, mert szexuális szívességeket tettek a férfi felettesüknek.

A Vice pedig Emily Mitchell kiberbiztonsági elemző történetéről számolt be, aki 2015-ben a Black Hat kiberbiztonsági konferencián kereste fel a Blizzard karrierstandját, és a cég képviselői már ott szexuális célozgatásokat tettek neki, valamint erősen hímsoviniszta módon viselkedtek vele.

Beszámolója szerint, amint odalépett a pulthoz, és egy behatolástesztelői állásról érdeklődött, az egyik Blizzard-alkalmazott először azt kérdezte, hogy eltévedt-e, egy másik megkérdezte, hogy a pasijával van-e a konferencián, egy másik pedig azt, hogy egyáltalán tudja-e, mi az a pentesting. Utóbbi a behatolási vagy penetrációs tesztelés az iparági kifejezés a biztonsági auditra, amikor ellenőrzik, hogy mennyire feltörhető egy rendszer.

"Az egyikük megkérdezte, hogy mikor hatoltak utoljára belém, hogy szeretem-e, ha behatolnak, és milyen gyakran hatolnak be nálam" - mondta Mitchell a Waypointnak. "Dühös voltam, és megalázva éreztem magam, ezért elvettem az ingyenes ajándékokat és elmentem" - mondta el Mitchell, aki végül nem is dolgozott a cégnél, de így is megismerhette a zaklató és toxikus munkakörnyezetet.

Utcára vonultak

A videojáték-gyártó vállalat alkalmazottai végül szerdán tömeges sztrájkot tartottak, hogy jobb munkakörülményeket követeljenek a nők és más hátrányos csoportok számára - írja az NBC News.

"Úgy véljük, hogy a vezetőségünk szavai és tettei nincsenek összhangban a munkavállalói értékeinkkel" - fogalmaztak a szervezők kedden kiadott közleményükben, utalva a vállalat perre adott hivatalos válaszára, amelyben még nyíltan tagadták a vádakat.

Ismerünk olyan embereket szerte a vállalatnál, akik évtizedek óta panaszkodnak ezekre a problémákra, vagy akik már tettek feljelentéseket, viszont nem hallgatták meg őket.

- mondta Valentine Powell szoftvermérnök, egyike annak a több mint 300 alkalmazottnak, akik részt vettek a demonstráció megszervezésében.

A szervezőknek négy követelése van a vezetőséggel szemben: a kötelező egyeztetési eljárások megszüntetése a munkavállalói szerződésekben, mivel a érintettek szerint "védik a bántalmazókat és korlátozzák az áldozatok lehetőségét, hogy kártérítést kérjenek"; fogadjanak el irányelveket a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás javítására; tegyék közzé a kompenzációs adatokat, a felvételi és előléptetési arányokat és a fizetési tartományokat minden nemű és etnikumú alkalmazott számára; valamint bízzanak meg egy külsős céget a vállalat struktúrájának, humán erőforrás osztályának és vezetőinek auditálására.

Fordult a kocka

A szerdai munkabeszüntetés bejelentése után Bobby Kotick elnézést kért a dolgozóktól, majd felkérte a WilmerHale ügyvédi irodát, hogy vizsgálják felül a vállalat jelenlegi irányelveit, valamint „biztosítsa a legjobb munkahelyi gyakorlatok alkalmazását és fenntartását, egy tiszteletteljes és befogadó környezet előmozdítása érdekében”. Mindemellett arra biztatta a dolgozókat, hogy jelentsék az általuk tapasztalt munkahelyi irányelvek megsértését.

Elmondta, hogy a vállalat minden állítást kivizsgál, és mindenkit elbocsát, akiről kiderül, hogy "akadályozta a követelések értékelésére és a megfelelő következmények kiszabására irányuló folyamatokat".

A Blizzard emellett hozzátette, hogy eltávolítanak különböző játékon belüli „helytelen utalásokat" a World of Warcraft esetében, azonban a szóvivő nem részletezte, hogy ezek alatt mely konkrét tartalmakra gondolnak. A szervezők egyébként még közvetlenül a sztrájk előtt válaszoltak a vezérigazgató levelére, melyben kifejtik, hogy az "nem foglalkozik a dolgozók aggodalmainak középpontjában álló kritikus elemekkel".

Bár a dolgozók nem árulják el, hogy milyen akciókat terveznek legközelebb, a The Verge szakportál tudósítójának kérdésére mégis egyértelművé tették a demonstráción, hogy a munkabeszüntetéssel még nem értek véget az erőfeszítéseik.