Aggasztó problémák vannak a Windows új böngészőjével

A Microsoft a teljesen saját fejlesztésű böngészők után stratégiát váltott és a Google Chrome alapjain dolgozta át az Edge-et. Bár az első benyomások alapján a felhasználók szerették az új programot, de kiderült, űgyjti az adatokat az olyan konkurensektől, mint a Firefox, akkor is azt, ha az emberek nem engedték meg.

A Microsoft megkezdte az új, Chromium alapú Edge terjesztését a Windows 10 eszközökre, és ennek nem mindenki egyformán örül. A legmorcosabbak azok a Firefox felhasználók, akik fölfedezték, hogy a Microsoft új büszkesége, amely a Windows Update-en keresztül érkezett gépükre, akkor is adatokat importál a Mozilla szoftveréből, ha erre nem kapott engedélyt. Olyanok is vannak közöttük, akik magát a telepítési folyamatot is leállították menet közben, de hiába lőtték le újra és újra a varázslót, a böngésző mégis átmásolta a Firefox által eltárolt adatokat - írja a Computerworld a problémáról.

Az adatimportálás az Edge telepítését leállító legtöbb Firefox-felhasználók nagy része vélhetően azért sem érzékelt az adatok importálását, mert kevesen váltottak a Microsoft platformjára. A redmondi cég egyelőre nem nyilatkozik az ügyben, és jelenleg még nem világos, hogy az Edge miért importálja ilyen elszántan a Firefox adatait.

Az új Edge egyébként cég szinten sem nyerte el mindenkinek a tetszését, a Google például az email szolgáltatásánál is csak a microsoftos böngésző esetében, de kiírja, hogy a Chrome alatt működik jól a Gmail.