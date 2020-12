Ajándék helyett felajánlás - így nézett ki a céges karácsony a Vodafone-nál

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2020-ban a lakosság, a cég munkatársainak és a vállalat partnereinek bevonásával több millió forinttal támogatott különböző nonprofit szervezeteket, alapítványokat, illetve a Vodafone Digitális Iskola Programjában résztvevő diákokat és pedagógusokat - közölte a cég.

A pandémia korábban nem tapasztalt nehézségeket, kihívásokat hozott 2020-ban, azonban a rászorulóknak és az őket támogató nonprofit szervezeteknek, alapítványoknak nehezebb dolguk volt, mint ezelőtt bármikor. Bár szerepük az elmúlt egy évben még fontosabbá vált, anyagi forrásaik sok esetben beszűkültek a gazdasági és társadalmi nehézségek hatására.

A Vodafone idei adománygyűjtő programjában 'Az angyalok köztünk járnak' elnevezésű közösségi média kampányban például a Vodafone Magyarország minden komment után 100 forintot ajánlott fel. Az így összegyűlt több millió forintnyi pénzösszeget a Vodafone Alapítvány a Főállású Angyalok munkájának támogatására ajánlotta fel: öt, a Digitális Iskola Programban résztvevő iskola egész éves együttműködését 5-5 tablettel jutalmazták.

A vállalat dolgozói az idén elmaradt karácsonyi rendezvényre elkülönített összeg egy részét, a cég küldetését szem előtt tartva jótékony célra ajánlhatták fel, és három non-profit szervezetet támogathattak az összegből. A dolgozók a Digitális Iskola Programot, az Eötvös Zenei Alapítványt és a Compocity okoskomposztáló rendszer fejlesztését segíthették felajánlásukkal.

A Vodafone Magyarország a fentiek mellett úgy döntött, hogy az idén az üzleti életben jellemző ajándékküldés helyett a partnereinek szánt ajándékra költött összeget ezúttal jótékony célra fordítja: a dolgozói adománygyűjtéshez hasonlóan a vállalati partnerek is választhattak, hogy mely szervezetnek szeretnék felajánlani azt az összeget, amelyet a Vodafone a nekik szánt ajándékra költött volna. A Vodafone közleménye szerint a partnerek ugyan január végéig szavazhatnak, de a vállalat már most is több millió forinttal tudta segíteni a kiválasztott szervezetek munkáját a partnerek felajánlásának köszönhetően.