Akadozik a Gmail és más Google-szolgáltatások

Csütörtök reggel óta a világ számos pontján akadoznak a Google szolgáltatásai, köztük a Gmail és a Google Drive is - írja a PCWorld.

A levélküldésen ésen túl nem mennek a feltöltések, a letöltések és a megosztások sem. A Google megerősítette, hogy átmeneti problémák adódtak, de már dolgoznak azok elhárításán, és rövidesen a részleteket is megosztják mindezzel kapcsolatban.

A DownDetector szerint valóban világszerte jelzik a problémákat a különböző szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Google a státuszoldalán is jelezte, hogy többek között a Gmail, a Google Drive, a Google Meet, a Google Dokumentumok és a Google Keep is gondokkal küzdenek.

Van, ahol a videók feltöltése sem megy már a YouTube-ra - olvasható a portálon.

Ez idén a negyedik alkalom, hogy a Gmail felhasználói szélesebb körben tapasztalhatnak kieséseket, problémákat.