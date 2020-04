Akár tízezren is átképezhetik magukat informatikussá

A kedden bejelentett intézkedések nyomán ugrásszerűen bővülhet azok száma, akik a karrierváltás mellett döntenek, és egy intenzív és gyakorlatorientált képzés elvégzése után informatikus szakmát és állást szereznek - állítja a junior szoftverfejlesztők és tesztelők képzésével foglalkozó PROGmasters.

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként kedden bejelentett intézkedések célja a válság által kedvezőtlenül érintett szektorokban dolgozó munkavállalók gyors szakmai továbbképzése, vagy teljes átképzése. E képzések tandíjának 95 százalékát vissza nem térítendő formában biztosítja majd az állam, amely a képzés idejére kamatmentes felnőttképzési diákhitelt is folyósít.

A kormányzati intézkedésekre reagálva a PROGmasters többféle online képzéssel készül, amelyekre szerdán elindította az előjelentkezést. Az IVSZ által auditált programozóiskola a teljes karrierváltást lehetővé tevő 6 hónapos programozó kurzus mellett, rövidebb idejű továbbképzéseket is elindít, így pár hetes, illetve néhány hónapos scrum master, manuális és automatizált tesztelő, IT-szervező, webfejlesztő, valamint product owner képzéseket is elérhetővé tesz.

A felvételi feltételek képzésenként eltérőek, jellemzően azonban a soft skillek és a korábbi munkatapasztalat számítanak, illetve egyes esetekben a nyelvtudás, ugyanakkor programozói alapképzettség egyik képzéshez sem szükséges.

A mostani helyzet egyedülálló lehetőséget kínál a munkavállalók digitális átképzésére, ami azért is szükséges, mert 2030-ra a jelenlegi munkakörök 52 százaléka lesz automatizálható a jelenleg már ismert technológiákkal - mondta Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és vezetője. Mivel számos szektorban még csak most kezdik felismerni az IT szerepét, a jövőben tovább nő a munkaerő-piaci igény ezekre a szakemberekre.