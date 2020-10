Amerika megelégelte a Google "hatalmát"

Bepereli a Google-t az Egyesült Államok, mert szerintük a techóriás a keresőmotorjával és a keresési hirdetéseivel monopolhelyzetet épített ki és tart fenn - írja a Telex a New York Times nyomán.

Mind a konzervatív, mind a liberálisabb politikusok közül többen is felszólaltak már az ellen, hogy az amerikai techszféra néhány gigacég kezében összpontosul.

William Barr, Donald Trump igazságügyi minisztere aktívan részt vett a vád munkájában, a minisztérium jogászaitól szeptember végére követelte a szükséges anyagok összeállítását. Többen még több időt kértek, volt, aki politikai befolyásra panaszkodott.

A per évekig elhúzódhat, de már most több állam is hasonló nyomozásokat folytat, így a Google-nek valószínűleg több bíróságon is védenie kell majd magát - olvasható a portálon.