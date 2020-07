Amerika új terepre vinné a háborút Kínával

Az Egyesült Államok kormánya vizsgálja annak lehetőségét, hogy betiltsa a kínai szociális média platformokat, köztük a mostanság egyre népszerűbb TikTok videómegosztót. Az USA-ban attól tartanak, hogy ez a platform is adatgyűjtésre van, vagyis nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Az Egyesült Államokban nemzetbiztonsági kockázatnak tartja több törvényhozó a népszerű videómegosztót. A kínai vállalat adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban számos probléma felmerült. Legutóbb az a törvényi előírás okozott aggodalmakat, miszerint a kínai vállalatoknak együtt kell működniük országuk hírszerezésével.

Mike Pompeo az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere legutóbb azt vetette fel, hogy első sorban a TikTok, de más kínai hátterű internetes platformokat is tiltólistára tehetnek az USA-ban.

A TikTok rövid videók megosztására szolgál, leginkább fiatalabb felhasználók körében népszerű, és noha Kína áll mögötte, az ázsiai országban nem is elérhető.

Az Egyesült Államok és Kína között a most épp a koronavírus kezelése miatt adódnak feszültségek, de a videómegosztó előkerül az Indiai konfliktusban is. Delhi a szomszédjával kirobbant konfliktusra válaszként, többek között a videómegosztót is betiltották, ahogy a Wechat-et is, ami a legelterjedtebb kínai internetes közösségi platform.