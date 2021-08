A SafeGraph üzleti partnerei közé tartozott a New York Times, illetve a CDC, vagyis a Centers for Disease Control and Prevention, avagy az USA járványügyi hivatala is.

Az applikáció a felhasználók mozgását követte bizonyos pontok között, de emellett tárolta azoknak az embereknek az adatait, akik ingatlannal rendelkeznek az USA területén, illetve folyamatosan rögzítette az egyes felhasználók tartózkodási helyére vonatkozó információit. A SafeGraph software development kitjét (SDK-t) használó alkalmazásokra is tiltás vár a jövőben, amennyiben a vonatkozó eszközöket a fejlesztők nem törlik a saját fejlesztésű applikációkból.

A SafeGraph egyébként bármely olyan vállalatnak hajlandó volt eladni az adatokat, akik fizettek érte. Ehhez hasonló applikációkat, mint a Prediciot és az X-Mode-ot is betiltotta a Google, mivel azok ugyanígy begyűjtötték a felhasználók adatait, és megfelelő árért értékesítették más cégeknek - olvasható a portálon.