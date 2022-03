Az orosz elnök állítólag 97 millió dollárt költött a Graceful névre keresztelt hajóra. Vlagyimir Putyin ugyan nem ismerte el nyilvánosan, hogy a luxusjacht az övé, de most már a nevét is viseli, még akkor is, ha elég dehonesztáló módon: az Anonymous hackercsoport feltörte a hajózási adatbázisokat és átkeresztele a szuperhajót "FCKPTN"-re, ami magyarul annyit tesz, hogy "BSZDJ, MG PTYN".

A hackercsoport azután hirdetett kiberháborút Vlagyimir Putyin és az orosz állam ellen, hogy az elnök parancsára az orosz hadsereg inváziót indított Ukrajna ellen. Az Anonymus már elérhetetlenné tette a kormányzati oldalakat az országban, feltörte a védelmi minisztérium honlapját, kiszivárogtatta a hadsereg tagjainak belépési adatait, emellett az orosz állami tévé adásába is belenyúltak.

A Putyin hajója elleni a legújabb, inkább szimbolikus, mint valóban fájdalmas támadás. Az akció részekét először átírták a jacht útvonalának célállomását is "ismeretlenről" a Kígyószigetre, ahol 13 ukrán katona szembeszállt egy orosz rombolóval, azt mondták neki, hogy "b*szódj meg, orosz hajó!". Később ezt a célállomást átírták ara, hogy pokol.

Ryan Gallagher, a Bloomberg munkatársa szerint a hackerek azt remélték, hogy "a jacht a szankciós csomagok körébe kerül". Az Anonymous azt is szerette volna, hogy egy rövid időre mosolyt csaljon néhány ember arcára ezekben a sötét időkben.

Az Anonymus további hackertámadásokat ígért.

