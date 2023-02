A jármű 3,4 méter hosszú, 2 méter széles és 2,2 méter magas, súlya pedig 2,5 tonna. Az Antarctica lánctalpát egy pár 80 lóerős elektromos motor hajtja, amelyeket egy 52,6 kilowattórás akkumulátorcsomag táplál, amely 50 km-es hatótávolságot biztosít a járműnek akár -50˚C hőmérsékleten is. Hosszabb utakra egy második akkumulátorcsomag is felszerelhető, amely megnöveli a hatótávolságot. Az Antarctica eddig mintegy 500 kilométert tett meg a pályája alatt – számolt be róla a Arstechnica.

A kapszulaszerű kabinban van hely a felszerelésnek is, és akár hat embert is képes szállítani. A töltés a körülményektől függően 2-18 órát vesz igénybe, az áramot pedig a Princess Elisabeth állomás szél- és napenergia-kapacitásából nyerik.

A jelenlegi hőmérsékletek túl magasak a jármű eredeti konstrukciójához. Új szellőztető rendszerrel kell megakadályozni, hogy az üvegházszerű belső tér ne süljön meg az utasok számára az antarktiszi napsütésben, valamint további hűtéssel kell ellátni a lánctalpas jármű teljesítményelektronikáját, hogy a felesleges hőt kívülre vezessék.

A Venturi módosította az Antarctica lánckerekeit is; a korábbi változatok a lánctalpak működése során összegyűjtötték a havat, ami durva rezgéseket eredményezett. A lánctalpak további fejlesztése folyamatban van, a gyártók szerint a jelenlegi hóviszonyok miatt a jármű csak körülbelül 40 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel.

The Venturi Antarctica is a bright-orange tracked vehicle that has been in service since December 2021, allowing researchers there to travel without belching hydrocarbon pollutants all over the place.https://t.co/4wtCrbr4ZL