"Ez a nehezen elért egyezség jelentős javulást hoz az amerikai iOS-fejlesztők számára, akik az App Store-on keresztül terjesztik digitális termékeiket, különösen azoknak a kis fejlesztőknek, akik annyi kreativitást és energiát fektetnek a munkájukba" - mondta a Guardian szerint Steve Berman, a fejlesztőket képviselő egyik ügyvéd miután az Apple bejelentette, hogy engedélyezi, hogy külső felületeken is lehessen vásárlásokat intézni az alkalmazásoknál, ne csak az App Store-on belül.

A széleskörű megállapodás egyéb rendelkezései között szerepel az a garancia, hogy az Apple további legalább három évig fenntartja "kisvállalkozói programját", amely az évi 1 millió dollárnál kevesebbet kereső fejlesztők esetében 30 százalékról 15 százalékra csökkenti az App Store jutalékát, valamint ígéret arra, hogy az App Store-on belül rugalmasabb árképzést biztosít.

"Az App Store a kezdetektől fogva gazdasági csoda volt; a felhasználók számára a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb hely az alkalmazások beszerzésére, a fejlesztők számára pedig hihetetlen üzleti lehetőség az innovációra, a gyarapodásra és a növekedésre" - mondta Phil Schiller, az App Store vezetője. "Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a fejlesztőknek, akik együttműködtek velünk e megállapodások megkötése érdekében, az App Store céljainak támogatására minden felhasználó érdekeit szem előtt tartva" - kommentálta a megállapodást.

A megállapodás nem nyújt megoldást a független fejlesztők minden aggályára: az alkalmazásoknak továbbra is kizárólag alkalmazáson belüli fizetéseket kell kínálniuk az Apple saját rendszerét használva, amely minden tranzakció után 15-30 százalékos részesedést számít fel, és továbbra is tilos lesz azt közölniük a felhasználókkal, hogy máshol is létezhetnek más fizetési lehetőségek. Ezek azok a záradékok, amelyek az Epic Games és az Apple között folyamatban lévő pereskedés középpontjában állnak, amely miatt a Fortnite játékát kivonták az App Store-ból, amikor a vállalat a saját fizetési szolgáltatását használta az Apple szolgáltatása helyett.

A fejlesztők azonban mostantól közvetlenül kapcsolatba léphetnek a felhasználókkal az alkalmazáson keresztül kapott elérhetőségekkel, hogy tájékoztassák őket más fizetési lehetőségekről. Ez azt jelenti, hogy például egy olyan felhasználónak, aki az App Store-on keresztül vásárolt előfizetést, felajánlhatják, hogy megtakarítást jelenthet, ha a fizetést hitelkártyára váltja - miközben a fejlesztő bevételei is növekednek.

Richard Czeslawski, az egyik alkalmazásfejlesztő, aki az Apple elleni pert indította, a kaliforniai Oaklandben található bírósághoz benyújtott nyilatkozatában hatalmas fordulatnak nevezte a felhasználóknak küldött e-mailek szabadságát. Az alkalmazásfejlesztők "teljes mértékben ki fogják használni ezt a változást a vásárlói kommunikációban, hogy tovább csökkentsék az Apple-nek fizetett jutalékokat" - mondta Czeslawski.

A hír kevesebb mint egy nappal azután érkezett, hogy az Apple újabb engedményt jelentett be, ezúttal a hírkiadóknak felszámított jutalékot csökkentette. Az Apple News Partner Program keretében a híralkalmazások 15 százaléknyi jutalékot fizetnek az alkalmazáson belüli vásárlásaik után - de csak akkor, ha úgy döntenek, hogy támogatják az Apple News-t, a vállalat hírgyűjtő szolgáltatást is a tartalmaikkal.