Miközben az iPhone 14 nem igazán tudott újdonságokat mutatni elődjéhez képest (ahogy arról tesztünkben részletesen írtunk), és felmerül a kérdés, hogy ki fogja választani a Magyarországon – a 13-hoz képest – 60 ezer forinttal drágább készüléket, a nagy testvérnél teljesen más a helyzet. A 14 Pro olyan többlettudással érkezik, hogy még a 13 Pro tulajdonosaiban is felébresztheti a vágyat a cserére. Ez pedig nagy szó az Apple esetében, ahol inkább csak a készülékkínálat évenkénti finomításáról lehet beszélni, mintsem forradalmi bejelentésekről. (A készüléket az iSTYLE-tól kaptuk)

Az Apple-lel szemben gyakori kritika, hogy csak követi Androidos vetélytársait és azok az újdonságok, amelyeket bejelent, a konkurenseknél már rég elérhetők. Így van ez a most megjelent 14 Pro esetében is, de egyre inkább az lehet az érzésünk, hogy a cupertinói cég csak akkor dob valamit a piacra – a hideg profitérdekek mellett –, ha az már tökéletesen működik.

48 MP



Az Apple-nél 2022-ig kellett várni, hogy „beszálljon” a megapixel-háborúba – már amennyiben létezik még ilyen –, de azt sem bazári módon teszi, nem azért, hogy valaki teljesen feleslegesen teleszemetelje a készülékét 100 megabájtos tájképekkel, hanem a tudatos fotósokra lő. A 14 Pro főkamerája 48 megapixeles RAW-formátumú képeket készít, amelyek előnye, hogy kötöttségek nélkül lehet azokat szerkeszteni.

Az alábbi példafotókon is látszik, hogy a hatalmas képek részleteire érdemi minőségromlás nélkül lehet zoomolni.

Közelítés az iPhone 14 Pro 48 megamixeles, RAW-formátumú fotóival (Forrás: Napi.hu/Szász Péter)



Közelítés az iPhone 14 Pro 48 megapixeles, RAW-formátumú fotóival (Forrás: Napi.hu/Szász Péter)

Normál esetben természetesen továbbra is 12 megapixeles képek készülnek a 14 Pro-val, ezek minősége pedig több mint kielégítő, ahogy eddig megszokhattuk. Elődjéhez képest a kétszeres optikai zoom lehetősége, az új képfeldolgozó algoritmus, a Photohnic Engine és a nagyobb fényerejű objektívek említésre méltók még.

Sziget

Az Apple a 14 Pro-n lecserélte a "notchot" a képernyő felső széléről induló betüremkedést egy „szigetre”, amelynek újdonsága nem az elsősorban, hogy kisebb teret foglal el a képernyőből (eleve a felette lévő 1 millimétert nem nagyon lehet mire használni), hanem az interfész, amelynek a cég a Dynamic Island nevet adta. Ennek lényege, hogy bizonyos háttérben futó applikációk kezelőszervei megjelennek a felső érzékelők mellett azt az érzést keltve, mintha az a sötét folt nem kényszerűen lenne ott, hanem szándékosan.

A megoldás igazán jól sikerült: a navigációtól kezdve a zenehallgatáson át a visszaszámlálásig láthatók rajta a legfontosabb információk, a felületére kattintva pedig megjelenek a már jól megszokott kezelőszervek. A gyakori fogdosás miatt a szelfikamerát az eddigieknél is gyakrabban érdemes tisztítani.

Képernyő mindig bekapcsolva

Szintén nem újdonság androidos körökben az „always on display”, most pedig megérkezett az iPhone-okra is, legalábbis a Pro modellekbe (a sima 14-be nem). Hogy a funkció miért hasznos, azt nem kell nagyon részletezni: mindig látjuk az időt, a widgetek információit – a főképernyős widgetek egyébként az iOS 16-tal érkeztek –, valamint azt is jelzi, ha valaki írt nekünk.

Utóbbi egy kis megszokást igényel: legalábbis mi a bekapcsolt kijelzőt látva egy hét után is azt hittük, érkezett valamilyen értesítés a készülékre.

A műholdas segélykérés Magyarországon nem működik, a „karambolérzékelést” nem teszteltük, de ezek egyébként a kistestvérben is megtalálhatók.

Cseréljek, ne cseréljek?

Az Apple készülékeire hatványozottan igaz, hogy a felhasználók 90 százalékának igényeit az 1-3 éves modellek is tökéletesen kielégítik, ezért ha az ár-érték arányt nézzük, akkor nem igazán lehet jó szívvel ajánlani az évenkénti cserét és ezt az állításunkat különösen erősen tartjuk a sima 14 esetében. Ráadásul teljesen más a helyzet Magyarországon és Nyugat-Európában vagy Amerikában. Az alacsonyabb készülékárak és a 3-4-szeres fizetésbeli különbségek egészen másként kereteznek egy ilyen döntést.

Az 570 ezer forint (a 128 gigabájtos 14 Pro ára) nem kevés pénz, ráadásul a kamatstop miatt mostanában nem dobják utánunk a 0 százalékos hiteleket sem.

Ha valakinek feneketlen a zsebe, akkor a válaszunk igen: a fotózási képességek, a Dynamic Island és az Always on Display miatt nem butaság váltani még a 13 Pro-ról sem. Más esetben lehet, hogy érdemes várni egy évet és akkor szerezni egyet, mikor az iPhone 15 megjelenik és a 14 ára csökken a viszonteladóknál. Persze ehhez az is kell, hogy legyenek még készletek és egy dollár ne 500-600 forint legyen.

Hogy mi a magyar valóság, azt jól mutatja a PulzusKutató lapunk megbízására készített reprezentatív felmérése, mely szerint az emberek 41 százaléka legfeljebb 100 ezer, 39 százaléka pedig 100-250 ezer forint közötti összeget költene telefonra.