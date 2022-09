Szerkesztőségünkben járt az iPhone-sorozat belépőmodellje, a 6,1 collos 14-es széria, 128 GB-os háttértárral. A készülék az Apple-nél és a hivatalos viszonteladóknál is 450 ezer forintba kerül (a telefont az iSTYLE jóvoltából tudtuk tesztelni).

A cupertinói cég - ahogy az elmúlt években - idén is két különböző készüléket mutatott be két eltérő méretben. Amellett, hogy - legalábbis egy darabig - vége a mini sorozatnak érezhetően nagyobb a különbség a sima 14 és a Pro modell között. Hogy csak a legfontosabbakat említsük,

a Pro főkamerája immár 48 megapixeles az alapmodellé maradt 12,

a Pro előlapjáról eltűnt a notch, helyette egy "szigetet" kaptunk, amellyel együtt egy új interfész is megjelent "Dinamic Island" néven.

A Pro kapott egy mindig bekacsolt kijelzőt, az alap 14 nem.

A Pro megkapta az új A16-os chipet, a simában maradt az A15 ötmagos GPU-val. (Utóbbi tavaly a 13 Pro-ban mutatkozott be, a sima 13-ban négymagos volt a lapka grafikus feldolgozóegysége)

A processzorcsere elmaradása a legtöbb felhasználó számára észrevehetetlen, az A15 is bivalyerős, jelentősége esetleg évek múlva lesz, amikor az Apple bizonyos szolgáltatásokat bizonyos processzorok meglétéhez köt. Az is lehet, hogy a 14 nem kap annyi iOS-frissítést mint nagy testvére, azonban az Apple hosszú támogatási ciklusának köszönhetően ez vélhetően nem érint majd tömegeket. Az üzenet azonban egyértelmű: kinyílt az olló a két készülék között. Ezzel még nem is lenne semmi baj, csakhogy a 14 a 13-hoz képest nem hoz átütő újdonságokat, így kérdés, hogy ki fogja megfizetni a felárat, hiszen az Apple az elődmodellt is a kínálatában tartja.

Az iPhone 13-hoz képest a 14

szebb képeket készít rossz fényviszonyok mellett (Phototic Engine),



nagyobb a főkamera rekesznyílása (f/1.5 az f/1.6 helyett),



van autofókusz a szelfikamerán,

van egy új szoftveres videóstabilizálási megoldás (action mode)



érzékeli, ha karambolozunk az autónkkal,

műholdas telefonként is funkcionál, de ez egyelőre csak az USA-ban és Kanadában érthető el,



kicsivel jobb az akkumulátoridő.

A készülék fotózási képességei valóban figyelemreméltóak, a sötétedés után készített képei - minimális közvilágítás mellett is - élesek, nem szemcsések.

Napi.hu/Szász Péter



Napi.hu/Szász Péter

Az akkumulátora intenzív használat mellett is kitartott reggeltől estig ez pedig a legtöbb felhasználó számára éppen elegendő. Akinek mégsem, az rögtön vegyen is egy powerbankot a telefon mellé, már lehet kapni Magsafe kompatibilis eszközt, ami feltapadva a telefon hátuljára tölti azt.

Az Action mode szintén hasznos újítás, futás közben képest "kisimítani" a videófelvétel rezgéseit. Hátránya, hogy nagyon jó fényviszonyok szükségesek hozzá és a telefon figyelmezteti is a felhasználót erre, de mindezt nem hiúsítja meg a felvétel elkészítését, legfeljebb kicsit szemcsésebb lesz a végeredmény.

Amerikában könnyen lehet, hogy ezek a tulajdonságok megérnek 100 extra dollárt, de hogy Magyarországon is 60 ezer forintot az jó kérdés. Főleg, hogy a túrázok számára biztonságot jelentő műholdas segélyhívás lehetősége egyelőre nem érhető el Európában. Az iPhone 14 450 ezer forintba kerül 128 GB-os háttértárral, elődje pedig 389 ezerbe. Eközben a 14 Pro 570 ezer forinttól indul, elődje, a 13 Pro ugyanakkor megkapható 460 ezer forintért is a független viszonteladóknál, már ameddig vannak készletek.

Forrás: Napi.hu

Ha pedig ezt a 4 készüléket állítjuk ár-érték szerint sorrendben, akkor biztosan nem a 14 a legjobb választás, legalábbis Magyarországon. Hogy ezzel a véleményünkkel nem vagyunk egyedül azt jól jelzi, hogy Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint is gyengén indultak a 14 és a 14 Plus előrendelései, még a harmadik generációs SE és a 13 Miniénél is rosszabbul alakultak.

Egyszerűen az történt, hogy miközben a Pro elhúzott a kis testvértől, utóbbi nem biztos, hogy meg tudja győzni az Apple vásárlóit, hogy őt válasszák a kívülről is megszólalásig hasonlító 13 helyett.

Most akkor mit vegyek?

Mivel az Apple-termékek elképesztően jól tartják az árukat, amely részben a hosszú támogatási ciklusnak, részben pedig annak köszönhető, hogy a felhasználók 90 százaléka a hétköznapi használat során alig érez különbséget az egyes generációk között, érdemes a korábbi modellek között is böngészni és még a 12-őt sem venni le a radarról, amely például az iSTYLE kínálatában 128 GB-os háttértárral 320 ezer forintért kapható, legalábbis cikkünk megjelenésekor. Sőt, még a 11-ből is akad raktáron 253 ezer forintért. (A 64 GB-os ennél is olcsóbb, de azzal nem biztos, hogy megéri 2022-ben számolni). Az SE, amely formavilágát tekintve még az iPhone 6-8 sorozatot idézi 240 ezer forintért kapható, A15 chippel és 5G-támogatással.

Aki minit szeretne, siessen!

Az Apple - nyilván piaci racionalitástól vezérelve - úgy döntött, hogy a 14-ből nem ad ki kis méretű verziót, amely sokaknak lehet csalódás. Ezért nem lenne meglepő, ha azok, akik szemeztek az 5,4 collos kijelzővel most szánnák el magukat a vásárlásra. Bár ez csak találgatás a mini formavilága visszaköszönhet az SE utódjaként, amelynek jelenlegi formája már tényleg mindennek mondható, csak modernnek nem.