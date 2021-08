A Bernstein elemzői úgy becsülik, hogy a Google által az Apple-nek azért fizetett összeg, hogy a cég keresőmotorja legyen az alapértelmezett a különböző eszközökön 2021-ben 15 milliárd dollárra, 2022-ben pedig 18 és 20 milliárd dollár közé emelkedik. Az adatok az Apple nyilvános bejelentéseiben szereplő közzétételek, valamint a Google TAC (forgalomszerzési költségek) kifizetéseinek alulról felfelé irányuló elemzése alapján készültek - írja a 9to5Mac szakportál.

Toni Sacconaghi, a Bernstein elemzője szerint a Google valószínűleg "azért fizet, hogy a Microsoft ne tudja túllicitálni". Az elemzők két lehetséges kockázatot vázolnak fel az Apple-nek történő Google-kifizetéssel kapcsolatban, köztük a szabályozási kockázatot, illetve azt, hogy a Google egyszerűen úgy dönt, hogy az üzlet már nem éri meg.

Mivel a kifizetések valószínűleg megközelítik a 18-20 milliárd dollárt a 22. pénzügyi évben, nem valószínűtlen, hogy a Google felülvizsgálja stratégiáját - írta az elemző, aki szerint lehet, hogy a keresőóriás vállalja a kockázatot, hogy a redmonti cég megpróbálja a Bing népszerűsítését, de a felhasználóknak ez mégsem lesz vonzó.

Az Apple azon döntése, hogy a Google-t tartja meg alapértelmezett keresőmotornak az iPhone, iPad és Mac készülékek esetében, az évek során egyre több kritikát váltott ki. Egy év eleji interjúban Jane Horvath, az Apple globális adatvédelmi igazgatója az aggályok ellenére azzal érvelt, hogy jelenleg a Google a legnépszerűbb keresőmotor. "Támogatjuk a Google-t, de beépített támogatással rendelkezünk a DuckDuckGo számára is, és nemrég vezettük be az Ecosia támogatását is" - mondta akkor.

A Google által az Apple-nek fizetett összeg az Apple egyre fontosabb Services szegmensének jelentős részét teszi ki. Az Apple az évek során nagy hangsúlyt fektetett a Szolgáltatásokra, hogy megmutassa a befektetőknek, hogy a hardvereladásokon túl más módon is képes növelni a bevételeket és a profitot.

A két nagy techcég ellen egyébként egyre több trösztellenes eljárás indul világszerte.