Az Apple 2023-ban elhagyja a sajátfejlesztésű töltőcsatlakozását, a Lightning-portot és a piacon elterjedt USB-C változatra áll át. Ez papíron javíthatná az iPhone átviteli és töltési sebességét, de a végleges specifikációs részletek még mindig az iOS támogatásától függnek – foglalta össze az Apple-lel foglalkozó iparági elemző, Ming-Chi Kuo az értesüléseit.

Kuo jóslata aligha előzmények nélküli - évek óta kavarognak pletykák és spekulációk arról, hogy az Apple is az USB-C-t építi majd be az iPhone-okba. Az okostelefon-ipar egészében felkarolta a megfordítható USB-C szabványt, és maga az Apple is részben beszállt, USB-C-t adva a legújabb iPadekhez, és USB-C-kompatibilis Thunderbolt-portokat használva számos Macen – írja a The Verge.

A politikai döntéshozók is nyomást gyakorolnak az átállásra: az EU még mindig fontolgat egy javaslatot, amely kötelezővé tenné az USB-C portok használatát az okostelefonokon és más elektronikai eszközökön (azzal a szándékkal, hogy a töltők és adatkábelek szabványosításával csökkentse az e-hulladékot).

Az Apple azonban mindig is különösen ellenállónak tűnt az ötlettel szemben. Felmerült, hogy a vállalat inkább port nélkülivé tenné iPhone-jait, és a vezeték nélküli töltésre és adatátvitelre támaszkodna, mintsem hogy USB-C-vel lássa el készülékeit. Maga Kuo pedig éppen tavaly jósolta meg, hogy az Apple nem gondolkodik USB-C portokon. 2021 márciusában azt mondta, hogy az Apple azt tervezi, hogy "belátható időn belül" megtartja a Lightning-portokat az iPhone-on - részben azért, hogy a vállalat jövedelmező Made for iPhone (MFi) programja továbbra is működjön, részben pedig a jobb vízállóság érdekében.