Az Apple kedden bejelentette, hogy hamarosan bevezeti a Tap to Pay lehetőségeket az iPhone-okon. Az új megoldás lehetővé teszi a kereskedők millióinak az Egyesült Államokban, a kisvállalkozásoktól a nagy kiskereskedőkig, hogy iPhone-jukkal zökkenőmentesen és biztonságosan elfogadják az Apple Payt, az érintés nélküli hitel- és betéti kártyákat és más digitális pénztárcákat az iPhone-juk egyszerű megérintésével - további hardver vagy fizetési terminál nélkül. A szolgáltatás érkezését már korábban lehetett sejteni, ahogy arról beszámoltunk.

A Tap to Pay az iPhone-telefonokon lesz elérhető a fizetési platformok és alkalmazásfejlesztők számára, hogy integrálják a szolgáltatást az iOS-alkalmazásaikba, és fizetési lehetőségként kínálják fel üzleti ügyfeleiknek. A Stripe lesz az első fizetési platform, amely a Tap to Pay on iPhone-t üzleti ügyfelei számára kínálja, beleértve a Shopify Point of Sale alkalmazást is idén tavasszal. További fizetési platformok és alkalmazások jelennek majd még meg az év folyamán - írja közleményében az Apple.

"Mivel egyre több fogyasztó fizet digitális megoldásokkal, vagy bank- és hitelkártyával, a Tap to Pay az iPhone-on biztonságos, privát és egyszerű módot biztosít a vállalkozások számára az érintés nélküli fizetések elfogadására" - mondta Jennifer Bailey, az Apple Apple Pay és Apple Wallet alelnöke.

"A fizetési platformokkal, alkalmazásfejlesztőkkel és fizetési hálózatokkal együttműködve minden eddiginél könnyebbé tesszük a különböző méretű vállalkozások számára - az egyéni vállalkozóktól a nagy kiskereskedőkig - az érintésmentes fizetések zökkenőmentes elfogadását" - tette hozzá Bailey.

Amint a Tap to Pay on iPhone elérhetővé válik, a kereskedők egy iOS-alkalmazáson keresztül feloldhatják az érintésmentes fizetés elfogadását az iPhone XS-eken és az annál újabb készülékeken. A pénztárnál a kereskedő egyszerűen arra fogja kérni a vásárlót, hogy tartsa közel az okostelefonját, érintésmentes bank- vagy hitelkártyáját a kereskedő iPhone-jához, és a fizetés biztonságosan, az NFC-technológia segítségével megtörténik.

A Tap to Pay on iPhone-on keresztül történő érintésmentes fizetés elfogadásához nincs szükség további hardverre, így a vállalkozások bárhol elfogadhatják a fizetéseket, ahol üzletet kötnek. Az Apple Payt már az amerikai kiskereskedők több mint 90 százaléka elfogadja, és ezzel az új képességgel gyakorlatilag minden vállalkozás lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy az új fejlesztést használja. A Tap to Pay on iPhone még ebben az évben bevezetésre kerül az amerikai Apple Store üzletekben is.

Az adatvédelem alapvető fontosságú az Apple összes fizetési funkciójának tervezése és fejlesztése során - állítja a cég -, így az ügyfelek fizetési adatait ugyanaz a technológia védi, amely az Apple Payt is biztonságossá teszi. A Tap to Pay on iPhone használatával végrehajtott összes tranzakciót titkosítják és a Secure Element segítségével dolgozzák fel, és az Apple Payhez hasonlóan az Apple nem tudja, hogy mit és ki vásárol.