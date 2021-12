A döntést Tim Cook vezérigazgató szerdán egy e-mailben osztotta meg az Apple alkalmazottaival - írja a CNN Business.

A Szilícium-völgyi óriáscég lépése a Covid-19-es esetek számának növekedése és az omikron-változat terjedésével kapcsolatos aggodalmak közepette történt. A hét elején az Apple visszaállította a maszkkötelezettséget az összes amerikai üzletében, és állítólag néhányat be is zár az esetek megugrása miatt.

Több vállalat, köztük a Google, a Lyft, az Uber és az Amazon is többször elhalasztotta az újranyitás időpontját, mivel a világjárvány körüli bizonytalanság továbbra is fennáll.

A világjárvány elején több vállalat, köztük a Google és a Facebook is 1000 dolláros bónuszt ajánlott fel alkalmazottainak, hogy segítsenek az otthonról történő munkavégzés költségeinek fedezésében. Most az Apple is fizet a dolgozóknak, hogy az otthoni munkaállomásokra megfelelő eszközöket tudjanak maguknak vásárolni.