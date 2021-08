A Cupertinóban tökélyre fejlesztett jövedelemtermelési kombináció nem túl bonyolult. Ahogyan a Bloomberg írja: a Tim Cook által “a legjobb iPhone, amelyet az Apple valaha is készített” reklámszöveggel beharangozott új almás okostelefonba biztosan gyorsabb processzor kerül, jobb lesz a kamera, a rendszer pedig kap egy új videókép formátumot - ami majd több helyet foglal, és ennek a cég meg is kéri majd az árát.

A napilap szerint bár technológiai oldalról nézve mindez kissé inspirálatlan varázslásnak tűnik, azért lesz eredménye a hókuszápókusznak. Csak nem igazán ott, ahol a felhasználók várják.

Az új iPhone-ok chipfrissítései evidenciát jelentenek, ám a kamerák frissítései mellett az új készülékek már a ProRes nevű, jobb minőségű videó formátumot is kezelik majd - írta néhány napja a Bloomberg, a képminőség javulása egyenes arányban áll a tárolási helyigény növekedésével, és ha ehhez az is hozzátesszük, hogy az Apple tavaly bevezette a ProRaw formátumot a fotóknál is (ez sokkal jobb minőségű, de akár 12-szer több helyet foglal, mint egy-egy jpeg-kép), biztosra vehető, hogy a háttértár méretek növelése elkerülhetetlenné válik. Ugyanebbe az irányba mutat az 5G elterjedése is: a gyorsabb net rendre több adatforgalmat generál.

Ezen a ponton a gazdasági lap emlékeztet rá, hogy az Apple 100 dollár felárat számol minden egyes hozzáadott 128 gigabájt tárhelyért - miközben ennek bekerülési költsége számára nemigen lehet több 20 dollárnál. Más költség nincs, a tárhelyet - akár kicsi, akár nagy - be kell építeni a telefonba. Vagyis a nagyobb tárhely több extra bevételt generál a cégnek. Vagyis a varázslat megtörténik, csak éppen az Apple jövedelmezőségével.

A Bloomberg prognózisa szerint az Apple bevételei várhatóan egyharmadával fognak megugrani idén, és 2021-ben a cég bevételei elérhetik a 365 milliárd dollárt.