A cupertinói techóriásnál 2024-ben vagy 2025-ben jelenhet meg az új Apple Watch, ami a teljes újratervezés mellett az Apple Watch X nevet viselné. Az Apple eddig nem szentelt sok figyelmet az okosóra teljes átalakítására.

Az első Apple Watch 2015-ben jelent meg, amelyet akkor bukásra ítéltek. Mostanra azonban a Szilícium-völgy legnépszerűbb okosóráinak egyike lett – írja a Business Insider.

A komolyabb ráncfelvarrást kapó Watch X minden bizonnyal vékonyabb óraházat, a jelenlegi OLED kijelző helyett microLED-et kapna, tisztább megjelenéssel és élénkebb színekkel. Ezen felül az óraszíjak is mágnesen lehetnek rögzíthetők és maga az óra nagyobb akkumulátort is kaphat.

Komolyabb változást kaphat a vérnyomás-vizsgáló is, és az Apple a belső információk szerint azon is dolgozik, hogy a vércukorszint is mérhető legyen.

A Watch X közelgő megjelenése azért is jelentős, mert az Apple az elmúlt években viszonylag fokozatosan frissítette modelljeit. A tavaly megjelent 799 dolláros Apple Watch Ultrá-t azonban kifejezetten extrémsportolóknak szánták.

A szintén tavaly megjelent Apple Watch Series 8 három figyelemre méltó funkcióval rendelkezett az előző modellhez képest, többek között testhőmérséklet-érzékelővel, energiatakarékos üzemmóddal és ütközésérzékelővel, ami érzékeli, ha viselője autóbalesetet szenvedett.

A Series 9, ami jövő hónapban jelenik meg, nagyobb színválasztékot és gyorsabb processzort is kap.