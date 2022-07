London három részén, az Ealing, a Hillingdon és a Hounslow nevű kerületekben bajba került néhány, a helyi ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos projekt, mivel ez a terület már most is a rendelkezésre álló villamosenergia határán táncol – jelentette a Financial Times írása nyomán a hvg.hu.

A pénzügyi lap hivatalos adatokra hivatkozva azt írja, az építkezést nem a természeti tényezők hátráltatják, hanem a szigetországban (illetve Londonnak ezen a részén) működő adatközpontok sokasága. Ezek ugyanis elképesztő áramigényt fednek le.

A Londontól nyugatra fekvő földterületen számos technológiai vállalat működik. Többek között a Microsoft, az Oracle, az LG, a Huawei, az Amazon és a Dell is nyitott központokat.

Ezekben a létesítményekben főleg szervereket működtetnek, amik folyamatos üzemeltetéséhez állandó áramellátás szükséges. A számítások alapján, és a központ nagyságától függően egy ilyen létesítmény akár annyi villamos energiát is használhat, amennyi egy városnak vagy kisvárosnak kell.

A Financial Times szerint mivel az adatközpontok áramigénye a jövőben még tovább nőhet, félő, hogy egyes, a lakásépítésekre vonatkozó beruházásokat el kell halasztani. Az említett három kerület esetében már elhangzott: lehetséges, hogy a területen csak évek múlva sikerül majd új berendezéseket bekapcsolni, és ezzel növelni a hálózat kapacitását. Addig viszont építkezni nem nagyon lehet.