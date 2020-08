Az amerikaiak szerint veszélyes a mobilon a helymeghatározás

Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) szerint minden olyan eszköz, ami képes internetre kapcsolódni, potenciális veszélyforrás lehet a felhasználókra nézve.

Az NSA által közzétett útmutatásában azt tanácsolta az amerikai Védelmi Minisztérium munkatársainak, hogy kapcsolják ki a helymeghatározást a mobiljukon, mert annak engedélyezése biztonsági kockázatot jelent. Az NSA szerint emellett a Bluetooth és a wifi se legyen bekapcsolva, ha nem muszáj, mert az is potenciális veszélyforrás lehet - írja a hvg.hu.

Bár az útmutatás belső felhasználásra készült, az NSA szerint a fent említetteket biztonsági okokból nemcsak az állami alkalmazottaknak, hanem minden felhasználónak meg kellene fogadnia.

Egy mobiltelefon használata - már maga a bekapcsolás is - helyadatokat kezd el küldeni, amikor az eszköz csatlakozik a mobilhálózatra - idézi az NSA útmutatását a The Hill. A szolgáltató képes nyomon követni a felhasználókat, ami bizonyos esetekben jól jöhet - például, ha egy vészhívásról van szó -, ám többnyire veszélyes. Ám illetéktelenek akár a szolgáltató rendszerét támadva, akár egyszerűbben, a készülékre juttatott rosszindulatú alkalmazás segítségével képesek lehetnek bárkit lekövetni.

Az ügynökség azt is kiemelte: tévedés azt gondolni, hogy a GPS kikapcsolásával elmúlik a veszély, a helyadatok ugyanis - igaz, valamivel pontatlanabbul - a wifi és a Bluetooth használatával is monitorozhatók, az alkalmazások és weboldalak pedig ki tudják találni a tartózkodási helyet. Az pedig teljesen mindegy, hogy milyen készülékről van szó: mobilról vagy épp valamilyen IoT-eszközről, ha be vannak kapcsolva, potenciális veszélyforrásnak tekinthetők.