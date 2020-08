Az FBI figyelmeztetést adott ki a Windows 7-ről

A Microsoft már elengedte a több mint tíz éve megjelent Windows 7-et, ami azóta támogatás nélkül egyre kevésbé számít biztonságosnak. Sok vállalat viszont még mindig ezt az operációs rendszert használja, ami olyan, mintha céltáblát festenének magukra a kiberbűnözőknek. Az FBI ezért most mindenkit figyelmeztet, hogy a saját érdekében váltson frissebb verzióra.

A Microsoft ugyanis januárban nyugdíjba küldte a népszerű operációs rendszert, a Windows 7-et, ami azt jelenti, hogy már nem ad ki hozzá mindenki számára elérhető, rendszeres frissítéseket. A biztonsági rések, amelyekből egyre több van, ahogy a technológia fejlődik, egyre vonzóbbak a hackereknek.

Az FBI szerint a múlt tapasztalatai alapján biztosan állítható, hogy a támogatásukat elvesztő operációs rendszereket a különböző internetes bűnözői csoportok előszeretettel veszik célba. Ez a veszély pedig minden eltelt nappal nő, hiszen az esetleg azóta felfedezett sérülékenységek ellen már bizonyosan nem lesz védett a céges rendszerre kapcsolt számítógép. A Windows 7 így ideális támadási felületet jelent a hekkerek számára. Így volt ez egyébként a Windows XP 2014-es leváltásakor is, hiszen az azt követő évben jelentősen megnőtt az olyan kiberbűnesetek száma, amikor ezeket a rendszereket támadták - írja a Bitbort az amerikai nyomozószerv figyelmeztetése alapján.

A hatóság kéri is a nagyvállalatokat, hogy minél előbb váltsanak egy frissebb operációs rendszerre. Erre elvileg akár ingyen is lehetőség van, hiszen a Microsoft által évekkel ezelőtt meghirdetett kampány ugyan hivatalosan 2016 nyarán lezárult, ám ettől függetlenül még most is lehetséges a 7-es veziót költségmentesen Windows 10-re frissíteni.

Mivel sok cég azért nem lép, mert az operációs rendszerről való váltás új technikai eszközök beszerzésével is együtt járna, inkább megspórolják ezt az összeget. Viszont, ha a hackerek célt érnek, akkor pár új számítógép áránál jóval nagyobb kárt tudnak okozni.

Januárban világszerte még közel 440 millió gépen futhatott a 7-es Windows, de előzetes becslések szerint még jövő januárban is nagyjából 280 millió gépnek lesz ez az operációs rendszere, vagyis az FBI figyelmeztetése egy valós veszélyre figyelmeztet.