Az iPhone és az iPad formatervezője segíti mostantól az Airbnb-t

Az Apple korábbi legendás dizájner csúcsvezetője, Jony Ive több évre írt alá az ingatlanhasznosító vállalkozáshoz, de a "különleges együttműködés" részleteit egyelőre nem részletezték a felek.

Az Airbnb felvette Jony Ive-t - írta meg az Engadget. Az iPhone-t, az iPadet, a MacBook Airt és az Apple Watch-ot megtervező csapat egykori vezetőjét szerződtette az ingatlanhasznosító vállalkozás, hogy segítse az új termékek és szolgáltatások tervezését a következő években.

A társaság társalapítója és vezérigazgatója jelentette be az Airbnb többéves üzletét LoveFrommal, Ive tervezőcégével. Brian Chesky "különleges együttműködésnek" nevezte ezt, elmondása szerint Ive a bérleti piacon is segíti a belső tervező csapat fejlesztését.

Az Apple korszakalkotó ikonja, aki 2012-ben lovagi címet is kapott az angol királynőtől, és aki a cégen belül Steve Jobs legközelebbi bizalmasai közé tartozott, Jobs 2011-es halála után visszavonult a cég gyártási frontvonalából, és a 2017-ben átadott cupertinói Apple Park tervezésében élte ki kreatív energiáit, végül több mint 27 év után, 2019 nyarán hagyta el a technológiai óriást. Akkor azzal tompították a riasztó hírt, hogy az Apple szorosan együtt fog működni majd a LoveFrom-mal, és szó sincs arról, hogy az ügyvezetővel megszakítják a kapcsolatokat.

A most bejelentett kontaktusról Chesky azonban sajnos azt nem részletezte, hogy Ive pontosan mit is fog tervezni az Airbnb-nek. A Financial Times úgy kalkulál, hogy az ingatlanbérleti platform digitális szolgáltatásait (app, alkalmazás webhely) megújításába léphet be az exalmás dizájner, de segíthet a minősítési rendszer átalakításában is. Az Engadget ez utóbbira nagyobb tétben fogadna is - annál is inkább, mert az Airbnb tervezési vezetője, Alex Schleifer az iparági pletykák szerint egy évvel azután, hogy a tisztséget elvállalta, visszalép a posztjáról.