Baj van a Google néhány szolgáltatásával

A Google több szolgáltatása, közte az Analytics és a Google Drive nem működik megfelelően szúrta ki a hvg.hu.

A DownDetector státuszfigyelő szolgáltatásban is nagyon megszaporodtak a hibajelzések. Többeknek a Google Térkép nem működik jól, vagy a kereső sem tölt be, sőt a YouTube-bal is vannak gondok a portál szerint. A térkép szerint Európából és az Egyesült Államokból is rengetegen jelzik a gondot.

A Google hivatalos státuszjelző oldalán azt írják, a világszerte több régióban is tapasztalható hibajelenségeket a felhőbéli rendszereket kezelő kiszolgálómotorral meglévő gond okozza