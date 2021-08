A Razer technológiai vállalat a múlt héten jelentette be, hogy a meglehetősen futurisztikus kinézetű arcmaszk teljesen új nevet kapott, valamint a cég nyilvános béta tesztelési programot indított a tervezett negyedik negyedéves megjelenés előtt, amire bárki jelentkezhet a honlapon keresztül.

A Razer nem adott további információkat a Zephyr megjelenésének időzítéséről, illetve arról, hogy a béta tesztelők mikorra várhatják a maszkokat. A bejelentéskor megosztott videó alapján a jelentkezők emellett a korábbitól eltérő kialakítású maszkot kaphatnak.

A termék láthatóan egy komolytalan CES-koncepcióból mára tényleg kezd megvalósulni, azonban továbbra is kérdéses, hogy a gyártó képes egy megfizethető, kényelmes és praktikus alternatívát kínálni a hétköznapi maszkokkal szemben.

Bíznak a sikerben

A többnyire gamereknek szánt termékeiről ismert cég eddigi termékei közül egyedül a Zephyrnek van jól követhető fejlesztési ciklusa, aminél a következő fázis a már említett közösségi tesztidőszak. A vállalat először tavaly, a Los Angeles-i CES konferencián jelentette be a Project Hazel-t – egy prémium kategóriás darabot ígértek, beépített RGB világítással és aktív légszűrő rendszerrel –, amely a cég állításai szerint egy N95-ös orvosi besorolású arcmaszkkal vetekszik. Min-Liang Tan, a vállalat vezérigazgatója úgy véli, hogy a piac még akkor is nyitott lesz a termékük számára, amikor már egyre többen lesznek beoltva Covid-19 ellen.

A vállalat szerint a Zephyr legújabb változata a levegőben szálló részecskék 99 százalékát képes kiszűrni, tehát magas baktériumszűrési hatásfokkal (BFE) rendelkezik. Az egyetlen apró részlet, amit a Razer még nem árult el, hogy pontosan mennyibe fog kerülni ez a futurisztikus arcmaszk.

Mások is beszállnak

A népszerű számítógéptartozék-gyártó mellett júliusban az LG is bejelentette saját okosmaszkjának frissített változatát, viszont árakat ők sem árultak el. A PuriCare Wearable Air Purifier elnevezésű darab már a hónapban elérhető lesz Thaiföldön, később pedig a vállalat szerint "más piacok is követik, amint megszerzik a helyi szabályozó hatóságok engedélyét". A világjárvány újabb hullámai, valamint az egyre növekvő légszennyezés miatt érthető az elgondolás, miszerint továbbra is lesz kereslet az ilyen termékekre. Még a legjobb szövetmaszkokat is rendszeresen mosni kell, az eldobható példányok miatt keletkező hulladékmennyiség pedig komoly környezeti kockázatot jelent.

Az LG szerint az új változat – aminek elődjét még tavaly mutatták be – kisebb és könnyebb légszűrővel, valamint beépített mikrofonokkal és hangszórókkal rendelkezik, amelyek automatikusan felismerik és felerősítik a viselője hangját.

Ezen felül csak 94 grammot nyom, beépített 1000 mAh-s akkumulátorral szerelték fel, és USB-n keresztül elméletben két óra alatt feltöltődik. Mindemellett az LG állítása szerint elég kényelmes ahhoz, hogy akár nyolc órán keresztül viseljük egyhuzamban.

Még változhat a megjelenésig

A Razer Zephyr viszont sok mindent kölcsönöz az eredeti dizájnból: a hivatalos sajtóközlemény szerint az új termék még mindig rendelkezik cserélhető N95-ös szűrőkkel, páramentes és egyben átlátszó burkolattal, valamint továbbra is egy többször használatos kialakítást kell elképzelni.

Emellett van külső és belső világítás is – vélhetően egy alkalmazás segítségével lehet majd vezérelni –, amivel különböző effekteket és egyéni színbeállításokat tudnak létrehozni felhasználók.

Továbbá szilikon tömítéssel és állítható pánttal is rendelkezik, ami remélhetőleg segíthet abban, hogy – amennyiben nem lesznek különböző méretben kapható maszkok – mindenki számára kényelmes legyen hordani.

A vállalat viszont a közleményben nem számolt be azokról a hardverelemekről, amelyek az elődje szerves részét képezték, ugyanis többek között nem említik a beépített hangszórókat. A VoiceAmp beszédfelismerési technológia hiányában – amely eddig egy beépített mikrofont, valamint egy erősítőt használt a viselő hangjának átadásához – viszont biztosan csökkentenék a termék árát.