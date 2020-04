Bejelentették a szolgáltatók, mikortól lehet megvásárolni az új iPhone SE telefonokat

Az új iPhone SE telefonok hamarosan előrendelhetők lesznek Magyarországo is - jelentették be a mobilszolgáltatók. A Vodafone és a Telenor előrendelést is biztosít, míg a Telekom egyből azt az időpontot tette közzé, amikortól megvásárolhatók a készülékek.

Mindhárom telekommunikációs cég bejelentette, hogy mikortól érhetőek el náluk az új iPhone SE készülékek. A három szolgáltató közül a Telenornál és a Vodafone-nál már elindult az előrendelés, a Magyar Telekom pedig - ezt a szakaszt kihagyva - egyből az értékesítési dátumot tette közzé. Lelkesedhet minden iPhone-rajongó Magáról a készülékről azt lehet tudni, hogy kiemelkedő teljesítményű, az okostelefonok körében az egyik leggyorsabb A13 Bionic chippel és hosszú akkumulátor üzemidővel érkezik, valamint az iPhone-ok között a legjobb egykamerás rendszerrel, amely leginkább portré üzemmódban mutatja meg előnyeit. Az iPhone SE háromféle - fekete, fehér és piros - színben kaphatók. A készülékek por- és vízállóak. A Telenornál már április 17-én elindult az előrendelési oldal, a készülékek egyébként április 24-től lesznek kaphatóak. Az előrendelést választók viszont már április 24-én készhez kaphatják az új iPhone-jukat - ígéri a Telenor erről szóló közleményében. A Telenor az iPhone SE 64GB készüléket fekete és fehér színben, míg az iPhone SE 128GB készüléket fekete, fehér és Product(red) színben vezeti be. A Vodafone-nál is elindult az előrendelés - jelentette be a cég hétfőn. Itt 23-án éjfélig lehet leadni az előrendeléseket. A Vodafone is azt ígéri, hogy az előrendelt készülékeket már másnap, április 24-én elkezdik kiszállítani. A telekommunikációs társaság közleménye szerint a készülék a Go és a RED Live(+) tarifacsomagokkal érhető el, a Red Infinity Pro szolgáltatáscsomag esetén pedig 42 ezer forint készülékkedvezményt is biztosítanak. A Vodafone-nál feltöltőkártyás csomaggal is megvásárolható az új iPhone, ám itt az előbb említett tarifacsomagokkal szemben annyi az eltérés, hogy nem áll rendelkezésre a részletfizetési lehetőség, viszont hűségidő sincs. A Vodafone kínálatában egyébként az iPhone SE 128GB-os belső memóriával, fekete, fehér és piros színekben érhető el. További részletek itt. A Magyar Telekomnál nincs előrendelés, a vállalat ügyfelei április 24-től vásárolhatják meg meg a Telekom webshopjában és április 30-tól a Telekom üzleteiben. A Telekom viszont arra is kéri az ügyfeleit, hogy tekintettel a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre, az ügyintézéshez online felületeket használja. A Telekom továbbá közölte, hogy az iPhone SE folyamatosan frissülő, dedikált oldalán minden információ megtalálható lesz a készülékkel és a konstrukciókkal kapcsolatban.