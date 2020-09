Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bekeményít a Twitter is

Törölheti vagy megjelölheti az amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódó hamis információkat a Twitter, beleértve azt is, ha valamelyik elnökjelölt megalapozatlanul jelenti be a győzelmét. Mindezt a közösségi portál maga jelentette be csütörtökön - írja az MTI.

Döntését a kaliforniai székhelyű közösségi médium azzal indokolta, hogy a választásokba vetett közbizalom aláásását akarja elkerülni a vitatott tartalmú bejegyzések eltávolításával, vagy megjelölésével. A szigorítások minden olyan bejegyzést érintenek, amely a Twitter megítélése szerint vitatja a választások tisztaságát, meghamisítani igyekszik a szavazatokat vagy a választási eredményt. Kiütheti-e Trumpot egyetlen átlagember? A döntés szeptember 17-én, a november 3-i elnökválasztás előtt néhány héttel lép életbe. A Facebook a múlt héten jelentette be, hogy a választások előtt szigorít a politikai reklámok közlésén: a választások előtt egy héttel már nem tesz közzé új reklámokat, bár a régiek továbbra is megjelenhetnek. Az FB szintén megjelöli azokat a közléseket, amelyek még hivatalosan meg nem erősített választási eredményekről szólnak. Elemzők szerint egyébként a Twitter "agresszívabb" politikát folytat, mint a Facebook, mert betiltotta valamennyi politikai hirdetést és május óta többször is megjelölte Donald Trump amerikai elnök azon bejegyzéseit, amelyek a megítélése szerint nem feleltek meg a valóságnak. A Twitter egyébként nem eltávolít bejegyzéseket, hanem inkább megjelöli azokat. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt szerte az Egyesült Államokban sokan levélben szavaznak, elemzők szerint várhatóan elhúzódhat az elnökválasztás végleges eredményeinek kihirdetése. Vasárnap Jocelyn Benson michigani államtitkár egy televíziós interjúban megerősítette: az elnökválasztás napjából akár elnökválasztási hét is lehet, hiszen arra kell felkészülni, hogy a voksok összeszámlálása akár egy hétig is eltarthat.