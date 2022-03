Újít a budapesti tömegközlekedés: itt vannak az időalapú jegyek

A BKK ügyfelei már 30 és 90 perces időalapú jegyekkel is utazhatnak március első napjától. A BudapestGO alkalmazásban elérhető újfajta jegyekkel többször is át lehet szállni és oda-vissza irányokba is használhatók.