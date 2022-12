Sok év után beadta a derekát a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta, és beleegyezett abba, hogy 725 millió dolláros (körülbelül 273 milliárd forintnak megfelelő) kártérítést fizet a Cambridge Analytica-botrányként elhíresült ügyben – írja a Reuters a csütörtök este benyújtott bírósági beadvány alapján.

A történet előzménye, hogy a vád szerint a Facebook 87 millió felhasználó személyes adataihoz adott hozzáférést a Cambridge Analytica brit politikai tanácsadó cégnek, majd a megszerzett adatokat Donald Trump 2016-os választási kampányához használta fel.

A tanácsadóvállalat azóta megszűnt, de nagyban hozzájárult a volt amerikai elnök kampánysikeréhez a tömeges felhasználói profilozással: az emberek beleegyezése nélkül szereztek meg fontos információkat a kampányhoz, miután a Facebook engedélyezte egy olyan alkalmazás telepítését a hálózataira, amely több millió fiók személyes adatait gyűjtötte össze. Majd egy mostanáig húzódó per indult a Meta ellen, mely során még a cég vezérigazgatóját, Mark Zuckerberget is kongresszusi meghallgatáson faggatták.

A Meta nem ismerte el, hogy hibázott volna az ügyben, de hajlandó kártérítést fizetni: a 725 millió dolláros bírság az eddigi legnagyobb a cég történetében, de egyben a valaha volt legmagasabb egyezségösszeg, amelyet elértek egy amerikai adatvédelmi csoportos perben.

Kommentárjában a techóriás közölte, hogy az elmúlt három évben átalakították adatvédelemmel kapcsolatos megközelítésüket, és átfogó adatvédelmi programot vezettek be. Igyekeztek olyan átláthatósági megoldásokat létrehozni, melyekkel dokumentálhatók a politikusok és pártokhoz köthető szervezetek költései, de 2020-ban például be is tiltották a közéleti hirdetéseket az amerikai választások alatt.