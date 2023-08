A CAPTCHA, azaz a „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart″ korábban egy automatizált Turing-tesztként szolgált – ahogy az a nevében is benne van. A mesterséges intelligencia korában már magának a Turing-tesztnek az eddig ismert ratifikációja is megkérdőjeleződött, olyannyira, hogy egyes kutatók már új teszteken dolgoznak, amivel a mesterséges intelligencia jobban kiszűrhető.

A University of California kutatói nemrég arra jutottak, hogy már a szoftverrobotok is hamarabb mennek át az ellenük kitalált teszten, mint a legintelligensebb emberek: kiválasztottak 120-at a leglátogatottabb webhelyek közül és ezer embert kértek meg arra, hogy az oldalakon végezzenek el 10-10 CAPTCHA tesztet, majd ugyanezt az általuk megalkotott robotokkal is megtették.

Míg az emberek átlagosan 9-15 másodperc alatt oldották meg a teszteket 50-84 százalékos pontossággal, addig a botok alig egy másodperc alatt végeztek, és ezer esetből mindössze csak kétszer tévedtek.

Vagyis a biztonsági jellegű teszt már lényegében semmit nem ér, írja az ITBusiness.

Máshogy kell kivédeni a botokat

Az, hogy az algoritmuson alapuló botok átrágják magukat az automatizált Turing-teszten, már egyáltalán nem meglepő. A generatív mesterséges intelligenciák berobbanása miatt pedig már lényegében egyértelművé vált, hogy máshogy kell védekezni ellene.

Egy, a Nature-ban megjelent kutatás szerint az egyik megoldás az lehet, hogy egy egyszerű, de mégis absztrakt feladatot kell megoldani, a botok nagyrésze ugyanis erre nem képes így gondolkodni. Azért a nagyrésze, mert például a Midjourney épp amiatt a képzőművészek legnagyobb félelme manapság, mert percek alatt képes egyszerű címszavakból képeket megalkotni, rendkívüli pontossággal.

A tanulmány szerzői szerint a ConceptARC tesztnek a lényege, hogy logikai puzzle-őket kell megoldani, úgy, hogy ki kell találni, hogyan változnak a rácsminták egy mögöttes absztrakt fogalom többszöri megmutatását követően.

A mesterséges intelligenciával működő rendszerek eddig nem tudták elérni az emberi szintű teljesítményt ezeken a teszteken, a GPT-4, a ChatGPT chatbot és a Bing keresőmotor mögött álló AI-rendszer legfejlettebb változata a rejtvények alig egyharmadát találja el helyesen a minták egy kategóriájában, és mindössze 3%-ban helyes.