A ChatGPT novemberi indulása óta nem kérdés, hogy a chatrobot képes hatékonyan segíteni a felhasználókat, mégis számtalan aggály merült fel a mesterséges intelligencia berobbanása óta. Többször helytelen választ generált a feltett kérdésekre, és az emberi értékrenddel nem összeegyeztethető üzeneteket fogalmazott meg. A chatbot ismét bajba került, most éppen az adatvédelemmel akadtak komoly gondjai – számolt be a BBC.

A felhasználók olyan címeket találtak a ChatGPT-vel folytatott beszélgetéseik előzményeiben, amely témákról nem beszéltek a chatbottal, tehát valaki más beszélgetéseihez férhettek hozzá. Sok felhasználó egyre jobban aggódik az adatvédelem miatt: Reddit- és Twitter-bejegyzésekben osztották meg, hogy olyan beszélgetéseket látnak a saját előzményeik között, amelyeket nem is ők folytattak a chatrobottal.

A Twitteren megosztott fotókon olyan címek szerepeltek, mint „A kínai szocializmus fejlődése”, valamint idegen nyelven folytatott beszélgetési előzmények egy amerikai férfi felhasználói fiókjában.

@OpenAI why are you giving me foreign languages in my chat history side column this morning?



Have you been hacked?#ChatGPT pic.twitter.com/UdhVQxSKzK