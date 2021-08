A Citizen egy közösségi forrásokra támaszkodó alkalmazás, ami elsősorban lokális bűnügyi incidensekről értesíti a felhasználókat az Egyesült Államokban. Korábban kritizálták az önbíráskodás népszerűsítése miatt, különösen azután, hogy májusban 30 ezer dolláros jutalmat tűzött ki egy Los Angeles-i erdőtűz kirobbantásával tévesen gyanúsított férfi megtalálásáért.

A megosztó bűnjelző applikáció viszont új előfizetéses szolgáltatást indít az Egyesült Államokban: a Protect névre hallgató csomag – melynek béta verzióját közel 100 ezer felhasználó tesztelte – havi 20 dollárért cserébe éjjel-nappal hozzáférést biztosít "a Citizen magasan képzett ügynökökből álló csapatához" - írja Andrew Frame vezérigazgató egy blogbejegyzésben.

QP | Quality Placement

Ezek a megbízottak hívhatják a 911-et, ha az érintettek olyan helyzetbe kerülnének, amelyben nem biztonságos közvetlenül kapcsolatba lépni a segélyszolgálattal.

Ha megosztja helyadatait a Citizen Protecttel, a személyzet tagjai élőben nyomon követhetik, és segíthetnek a hivatalos szerveknek gyorsabban kiérkezni azáltal, hogy a pontos helyszínre irányítják őket.

– fejti ki a cég vezérigazgatója.

A vállalat szerint szükség esetén egy biztonságos helyre is el tudnak irányítani, vagy addig is egyszerűen csak cseveghetnek a bajba jutott emberekkel, hogy megnyugodjanak. A szolgáltatás a környéken lévő többi Citizen-felhasználót is riaszthatja, amennyiben az adott körülmények ezt indokolják.

Mindenre felkészült

Az alkalmazás kezdőképernyőjén az ügyfelek kereshetnek egy Protect-alkalmazottat, majd videóhívásban, hangon keresztül vagy szöveges üzenetben cseveghetnek. Emellett a szolgáltatás iOS-verziója tartalmaz egy opcionális beállítást, amely további lehetőségeket kínál a megbízottakkal való kapcsolatfelvételre. Létezik például olyan funkció, amelynél a készüléket néhányszor megrázva is kaphatunk értesítést arról, hogy szeretnénk segítséget kérni.

Valamint az alkalmazás rendelkezik egy vészhelyzet-érzékelő beállítással, aminél a Citizen figyeli a készülék által érzékelt gyanús hangokat, majd például sikoly esetén szintén felajánlja, hogy hívhatunk egy megbízott segítőt. 10 másodperc után pedig – amennyiben a felhasználó nem válaszol az értesítésre – automatikusan kapcsolatba lép egy ügynökkel.

Van akit elriaszt

A Citizen először 2016-ban indult egy Vigilante nevű alkalmazásként, – amelynek célja az volt, hogy a felhasználókat közeli bűncselekményekről és vészhelyzetekről figyelmeztesse – az Apple viszont az önbíráskodással kapcsolatos aggályok miatt gyorsan kirúgta az App Store-ból.

Ezenfelül nemrégiben vitát váltott ki egy olyan szolgáltatás belső tesztje miatt, amely a felhasználókhoz magánvállalkozókat küldött volna személyzetként Los Angelesben. A vállalat szóvivője szerint ez a kísérleti projekt nem kapcsolódik a Protect funkcióhoz, valamint nem terveznek saját biztonsági erőket létrehozni.

Továbbá az egyik szóvivő kiemelte, hogy az új szolgáltatás nem a 911 helyettesítésére törekszik, viszont segíthet a nem létfontosságú hívások számának csökkentésében. A Crunchbase startup-figyelő oldal szerint a Citizen ráadásul több mint 130 millió dolláros támogatást szerzett olyan kockázatitőke-társaságoktól, mint a Greycroft és a Sequoia Capital - írja a Reuters.

Mindemellett a segítők gyors elérhetősége, valamint a közbiztonság érzetének növelése alapvetően nem rossz ötlet, ugyanakkor a Citizen megosztó háttere sokakat eltántoríthat az előfizetéstől. Valamint azt is érdemes megjegyezni, hogy más módon is lehet diszkréten segítséget hívni, – például az iPhone SOS funkcióval – és helymeghatározási adatokat tartalmazó üzenetet küldeni a vészhelyzeti kapcsolattartóknak.