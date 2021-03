Csomagküldős kártevő: vigyázzon, ha ezeket az alkalmazásokat használja

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) rendkívüli tájékoztatót adott ki a látszólag csomagküldő szolgáltatóktól érkező, kéretlen sms üzenetek útján terjesztett FluBot kártevővel kapcsolatban.

A Magyar Bankszövetség is figyelmeztetést adott ki csütörtökön a csomagértesítős adathalász sms-ekkel kapcsolatban. A több országban is terjedő csalási kísérlet során a bankszámlák is veszélybe kerülhetnek. A privát vagy céges telefonokra egyaránt érkező üzenetbe beágyazott linkre kattintva a címzett az állítólagos csomag érkezését tudná nyomon követni az applikáció segítségével. Azonban a telepítést követően kártékony, ún. trójai típusú alkalmazás aktivizálódik, amelynek segítségével a csalók hozzáférhetnek a telefonon tárolt bizalmas adatokhoz - így akár pénzügyi, banki információkhoz is.

Az NBSZ NKI vizsgálatai alapján megállapította, hogy a fertőzésben érintett készülékek esetén a FluBot kártevő folyamatosan figyeli a készülékeken futtatott alkalmazásokat. Amennyiben a program pénzügyi vagy kriptovalutákhoz kapcsolódó alkalmazás indítását észleli, abban az esetben az eredeti alkalmazást "elfedi" (egy úgynevezett overlay technikával), és az eredeti alkalmazás mellett, egy az eredetihez hasonló adathalász felületet nyit meg, amely képes a felhasználói (felhasználónév, jelszó) adatok kinyerésére és továbbítására - közölte az NBSZ.

Az eddigi ismeretek szerint a kártevő az alábbi alkalmazások felhasználóit célozza:

MKB Mobilalkalmazás

K&H mobilbank

Budapest Bank Mobill App

OTP SmartBank

UniCredit Mobile Application

George Magyarország

Kripto tőzsdék,

online Kriptotárcák: Blockchain Wallet, Coinbase - Buy& Sell Bitcoin Crypto Wallet, Binance - Buy& Sell Bitcoin Securely, Blockchain Wallet



Az NBSZ NKI a FluBot fertőzésekkel kapcsolatban az alábbi sorrendben feltüntetett összes lépés megtételét javasolja:

FluBot Malware Uninstall nevű alkalmazás letöltése a Google Play Áruházból, majd telepítése.

A fertőzött készülék Wi-Fi és mobil adatkapcsolatának leállítása.

A képernyőn megjelenő utasítások követése.

Az utasításokat követve, a rosszindulatú alkalmazás eltávolítása.

A képernyőn megjelenő lépések végrehajtásával az alapértelmezett indítóválasztás visszavonása.

FluBot Malware Uninstall nevű alkalmazás eltávolítása.



Amennyiben a FluBot Malware Uninstall nevű alkalmazás segítségével a fertőzés nem szüntethető meg, abban az esetben javasolt:

a készüléken tárolt adatokról (pl. fényképek, kontaktok, stb.) biztonsági mentés készítése, majd

a készülék gyári beállításokra történő visszaállítása.



Az NBSZ NKI munkatársai a FluBot Malware Uninstall nevű alkalmazás működését a következő verziókon tesztelték: