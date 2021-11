Az 1-es típusú cukorbetegség akkor kezdődik, amikor az ember immunrendszere megtámadja és elpusztítja a hasnyálmirigyben lévő béta-sejteket. Ezek a létfontosságú sejtek felelősek az inzulin, a glükózt energiává alakító hormon termeléséért, ezért a betegeknek naponta többször inzulininjekcióra lesz szükségük, ha kialakul náluk a cukorbetegség.

A most az amerikai Yale Egyetemen kifejlesztett szájon át szedhető inzulintabletta szedése sokkal egyszerűbb és kevésbé invazív kezelési lehetőség lenne. Eddig viszont az jelentett problémát, hogy az inzulin a gyomorban elpusztul, mielőtt a véráramba juthatna. Számos tudós kísérletezik különböző módszerekkel, hogy segítsenek az inzulin célbajutattásában, de eddig sem a nanorészecskék, sem más tabletták kutatásai nem hoztak áttörést.

Most viszont a Yale tudósai egy új nanorészecskés gyógyszerhordozót fejlesztettek ki, amely nemcsak az inzulint képes biztonságosan eljuttatni a hasnyálmirigybe, hanem maga a burkolat védőbevonat is terápiás előnyökkel rendelkezik. Ez ursodeoxikolsavból, a szervezetben természetesen termelődő epesavból készült, amelyet a kutatók polimerizáltak. Ez segít abban, hogy jobban kötődjön a hasnyálmirigy receptoraihoz, javítva az anyagcsere-funkciókat, és ami a legfontosabb, még a béta-sejteket eleve elpusztító immunsejtektől is védi a gyógyszert - írja a New Atlas.

"Egyrészt elősegíti a normális anyagcserét, másrészt hosszú távon korrigálja az immunrendszer hibáit. Tehát tulajdonképpen gyógyítja a betegséget, miközben egyidejűleg fenntartja az inzulinszintet" - foglalta össze a Nature-ben ismertetett megoldás előnyeit Tarek Fahmy, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatócsoport 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő egereken tesztelte a nanorészecskéket, és azt találták, hogy azok javították az inzulinszintet, míg az epesav nanorészecskék csökkentették a gyulladást és helyreállították az anyagcsere működését. A csapat azt is megállapította, hogy a szájon át szedett kapszulákon keresztül beadott inzulin körülbelül hétszer gyorsabban működött, mint a szokásos bőr alatti injekcióval beadott változat. Fontos, hogy a sertéseken végzett tesztek során is hasonló eredményeket tapasztaltak.

Az eredmények igen ígéretesek, de természetesen további munkára van szükség annak vizsgálatához, hogy az embereknél is ugyanezek az előnyök érvényesülnének-e. A csapat szerint a nanorészecskék más molekulák hordozására is felhasználhatók, ami potenciálisan más betegségek kezelését is segítheti.

"Bízom benne, hogy ezt a technikai fejlesztést hasznosítani lehet majd az autoimmunitás, a rák, az allergia és a fertőzések jelenleg nehéz kihívásainak sürgős megoldásában" - értékelte a kutatás jelentőségét Fahmy.

Csak Magyarországon 1,1 millió ember szenved a diabétesz különböző formáitól.