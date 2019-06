Digitális oktatási programot indít a T-Systems

Modern Iskola néven digitális oktatási programot indít a T-Systems, melynek keretében ingyenes, továbbképzési kreditet érő online tananyagot kínál a tanároknak, az intézmények számára pedig játékos robotika oktatócsomagot. Ezzel egyidőben a Magyar Telekom kedvezményes mobil hang- és adatot is magába foglaló díjcsomagokat ajánl a pedagógusok számára - jelentette be a vállalat.

A T-Systems Magyarország innovatív pedagógiai eszközökben és módszerekben jártas szakemberek támogatásával továbbképző programot fejlesztett pedagógusoknak.

A digitalizáció egyre radikálisabban alakítja át a hagyományos működési kereteket, és ezt az oktatási folyamatoknak is követniük kell - mondta a program bejelentésekor Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója, aki szerint az oktatás Magyarország digitális fejlődésének egyik kulcsfontosságú területe.

A T-Systems Magyarország a program keretében a legújabb technológiát vinné be a tantermekben és egyetemi oktatótermekben, ugyanakkor segítséget nyújtana a pedagógusok számára is az iskolákban is elérhető digitális eszközök, online tananyagok felhasználásában - derül ki az erről szóló közleményből.

A Válj te is digitális pedagógussá MOST! oktatófüzet letölthető a vállalat weboldaláról, illetve nyomtatott formában is elérhető. A kiadvány olyan új módszereket, a tanórákba könnyen és gyorsan beépíthető izgalmas, a tanulók érdeklődését felkeltő digitális programokat mutat be, ami izgalmassá teszi a hagyományos tantermi oktatást. A tanórai ötleteken túl olyan megoldásokat is megismerhetnek a pedagógusok, melyek az adminisztrációt, a szülőkkel való kapcsolattartást vagy éppen a kollégákkal való közös munkát teszik hatékonyabbá. A kiadványból felkészülve az első 15 ezer vizsgázó 5 kreditpontos igazolást kap a könyvet kísérő online teszt sikeres kitöltését követően.

A telekommunikációs vállalat közeleménye szerint az általános tananyag digitális támogatása mellett a program az új készségek fejlesztését már óvodás kortól lehetővé teszi. A programozási ismeretek és a logikus gondolkodás elsajátításához nyújt segítséget különböző korosztályok számára a LEGO robotika, amihez a T-Systems partnerei akkreditált pedagógusképzés keretében igényelhetnek továbbképzést.

A képzési anyagok mellett három kedvezményes díjcsomagot (S, M és L) is igényelhetnek a pedagógusok, amit saját maguk és rajtuk keresztül családtagjaik is használhatnak. A pedagógus igazolvány felmutatásával igényelhető mobil díjcsomagok részleteiről előzetes időpontfoglalás után a Telekom üzletekben lehet érdeklődni - derül ki a cég közleményéből.