Ha megnézzük, hogy mennyit költött Magyarország az előző, európai uniós finanszírozási ciklusban különböző közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztési célokra, akkor azt látjuk, hogy tízszer annyit, mint Észtország. Ehhez képest a balti állam a világ egyik legjobban digitalizált állama, ezen a téren a statisztikák élvonalában helyezkedik el, Magyarország viszont csak az uniós rangsorokat tekintve is közepén, sok kérdésben hátul kullog – mondta Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja és képviselőjelöltje a hat ellenzéki párt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom alkotta Egységben Magyarországért csütörtöki, digitalizációról szóló sajtótájékoztatóján.

Hajnal szerint ez is jelzi, hogy a forrásokat nem jól osztották el. Az észt állampolgárok egy lényegesen szélesebb szolgáltatási portfólióhoz juthatnak hozzá az államuktól, és mindezt olcsóbban, mint a magyarok. Az állampolgároknak nyújtott szolgáltatásokat tekintve hazánk a régió országaihoz képest is lemaradásban van - tette hozzá az ellenzéki politikus.

Kapcsolódó A magyarok kétharmada teljes mértékben egyetért a pedagógussztrájkkal

A digitális kormányzás kérdése egy társadalmi ügy, ugyanis a társadalmi jólét alapját biztosítja a XXI. században. Ezért is kapott külön fejezetet az összellenzéki programban. Az Egységben Magyarországért célja, hogy a digitálisan elérhető állami szolgáltatások mindegyikét fejlesszék a következő parlamenti ciklusban, legyen az az egészségügy, az oktatás vagy a közműszolgáltatások területe - jelentette be Hajnal Miklós. Az állampolgárok jólétének növelése ezeken keresztül valósulhat meg, és azt is gondolják, hogy egy digitális állam sokszor a költségvetési kiadásokat is csökkenteni tudja, azaz összességében nemcsak jobban működnek ezek a szolgáltatások, hanem – mert pénzt takarítanak meg az államnak - több juthat egészségügyre vagy oktatásra, és egy átláthatóbb, igazságosabb államban fogunk élni - véli Hajnal.

Tervezett intézkedések az ellenzék közös programjában:

Mindenki számára biztosítanak ingyenesen 1 gigabyte mobilinternet csomagot.

Ingyenesen laptopot vagy tabletet kapnak a diákok - mindezt úgy, hogy a családtagok használhassák, de azokat ne lehessen továbbértékesíteni.

Az egészségügyben az EESZT-rendszert (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) továbbfejlesztik, olyan módon, hogy a betegek is tudjanak jegyzeteket feltölteni, a rendszerben megjelenő adatokat pedig szabványosítják és biztonságosan tárolják.

A digitális egészségügyi rendszert úgy fejlesztik, hogy az alkalmas legyen többek közt távvizitekre, és különböző kapuőr megoldásokkal fognak dolgozni, például angol mintára, és támogatják a távdiagnosztikai és -monitorozó eszközök elterjedését. Ezek mind olyan eszközök lehetnek, amelyek az egészségügyi ellátás egészét tehermentesítik a jövőben.

Visszaállítják a tanszabadságot, garantálják a tudományos élet autonómiáját



Az ellenzék a kormányváltást követőn visszaadja a tanszabadságot és helyreállítja a színvonalas oktatást – mondta el az ellenzéki digitális program oktatást érintő intézkedéseiről Jószai Teodóra, a DK Pest megyei képviselőjelöltje.

Minimum 2-3 digitális tananyag elérhetőségét biztosítják, visszaállítva ezzel a tanszabadságot.

A tudományos élet autonómiáját törvényileg garantálják és a gyakorlatban megvalósítják.

Megteremtik a tudományos intézmények hosszú távú stabilitását.

A kutatás és innováció finanszírozása négy éven belül eléri majd a GDP 2,3 százalékát.

Az egyetemi ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztésével segíteni kell, hogy a piacképes kutatási projektekben dolgozók startup vállalkozást indíthassanak.

Az egyetemeken támogatják az innovációt segítő eszközök, például az innovációmenedzsment és technológiai transzferirodák munkáját és működését.

Az általános iskola 2. osztályától bevezetik az informatika oktatását, és minden tantárgy részévé teszik az adott területen a digitális ismereteket.

Támogatják a felnőttek digitális továbbképzését.

Cél a közigazgatás és a közszolgáltatások teljes digitalizációja

A digitális állam legfontosabb feladata, hogy az állampolgároknak időt és pénzt takarítson meg – véli Varga László MSZP-s parlamenti képviselő. A következő választási ciklusban az állam egyik legfontosabb feladata lesz a közigazgatás és a közszolgáltatások teljeskörű digitalizációja. Ezt a folyamatot fel kell gyorsítani, és az állam, az önkormányzatok, a piaci szereplők, a civil szervezetek és az állampolgárok digitális összekapcsolásával létre kell hozni a digitális Magyarországot.

Az Egységben Magyarországért közös programja szerint hazánk internetellátását ugyanolyan szabályozott közműként kell fejleszteni, mint az áram-, a víz- vagy a távhőszolgáltatást.

Ezen az infrastruktúrán létrehozzák az egységes digitális közigazgatási és közüzemi közszolgáltatások rendszerét. Ezzel biztosítják az állampolgárok számára az egyszerű ügyintézést, az egyszerű panasz- és reklamációkezelést, valamint az egyszerűbb számla- és fizetési szolgáltatást egy közös ügyfélszolgálaton keresztül.

Így nem az állampolgároknak kell a bürokráciához igazodni, hanem az állami bürokrácia fog alkalmazkodni az állampolgárok valós igényeihez, élethelyzetéhez - tette hozzá Varga László.

A ma is meglévő digitális alapszolgáltatások intézményeit megerősítik és fejlesztik, mint például a magyarorszag.hu-t, a kormányzati gerinchálózatot és az Ügyfélkaput. Egységes digitális azonosítót vezetnek be, GDPR-kompatibiliset, svéd mintára. Az Ügyfélkaput kibővítik tárhely, adatkapu és fizetési kapu szolgáltatásokkal. Ténylegesen egységes ügyintézési tér kifejlesztését szorgalmazzák, amely mindenki számára Magyarországon és külföldről is biztonságosan elérhető lesz.

Digitális választási rendszert hoznak létre, amely képes országos véleménynyilvánító és ügydöntő szavazások lebonyolítására.

Egységes digitális megoldásokkal kényelmesebbé teszik a megosztott és közösségi közlekedési módokat, másrészről okosmérő-eszközök felszerelésével elősegítik az energiahatékonyság elérést is.

Fellépnek az álhírek ellen.

A NATO-val és az EU-val összehangoltan megerősítik Magyarország védelmét a kibertámadásokkal szemben.

Négy év alatt megfelezik a vállalkozások adóügyintézéssel töltött idejét, digitális vállalkozói csomagok biztosításával.

A fizetős szolgáltatások igénybevételéhez kiépítik a személyhez kapcsolódó fizetési kaput, amelyet a személy köthet össze az általa kiválasztott banki vagy pénzügyi szolgáltatójával, amivel háttérbe szorulhat a papírpénz használata és egyszerűsödik digitális fizetési rendszer.