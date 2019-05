Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt.

Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt., vízhálózatán és víztisztító telepein online kommunikációs eszközöket és jeladó műszereket telepített, amelyek a Telenor hálózatán keresztül valós idejű adatokkal és hozzáférhetőséggel támogatják a vízmű irányítástechnikai, karbantartási és üzembiztonsági feladatait - írja az MTI.

A Telenor Magyarország és a Zalavíz Zrt. közleménye szerint a térség 161 településének ivóvízellátásáért és 99 település szennyvízkezeléséért felelős zalaegerszegi székhelyű cég szolgáltatási területén évente közel 7,5 millió köbméter ivóvizet vételeznek, és több mint 7,5 millió köbméter szennyvíz kezeléséről gondoskodik.

A vízszolgáltató digitális átalakítása és fejlesztése közel félmilliárd forintos beruházást igényelt, ennek az informatikai fejlesztések csak a töredékét képezték. A rendszer üzemeltetése havonta közel 1 millió forintos költséggel jár, a korábbinál lényegesen magasabb színvonalon és nagyobb üzembiztonsággal.

Az online berendezések adatainak hálózati továbbítása meggyorsítja a vízmű irányítási folyamatait, és hatékonyabbá is teszi azokat. A felügyeleti és a karbantartási tevékenységekhez szükséges információk és adatok megszerzéséhez a szakembereknek nem kell személyesen, egyenként a gépekhez elmenni, minden rendszerinformáció azonnal, online láthatóvá és mérhetővé vált, és a megújult rendszer a központból távoli vezérlést, beavatkozást is lehetővé tesz. A digitalizált vízműtelepekkel kialakított valósidejű online kapcsolat az üzemi területek biztonságát is támogatja, például a behatolás-védelem vagy az esetleges szabálytalan vízvételezések azonnali észlelésében - olvasható a közleményben az MTI szerint.