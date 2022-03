A szolgáltatás havi előfizetési díja 2490, éves díja pedig 24900 forint lesz.

A szolgáltató kínálatában a saját gyártású tartalmak mellett több ezer Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars- és National Geographic-epizód és film található - közölte a cég.

Az előfizetők számára a Star Wars-hoz kapcsolódó sorozatok is elérhetőek lesznek majd, úgy, mint a „Boba Fett könyve” és „A mandalóri” Jon Favreau író–producertől. A Disney+ kínálatban szerepel a Marvel Studios „Holdlovag” című sorozata is, a főszerepben a Steven Grantet alakító Oscar Isaac-kel. A sorozat egy jámbor ajándékbolti alkalmazottról szól, aki emlékezetkiesésektől és egy másik élet emlékeitől szenved.

Emellett az Oscar-díjra jelölt „Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája” című fantasy is elérhető lesz, amelyben olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Simu Liu és Awkwafina.

Szintén hozzáférhető lesz a Disney és a Pixar által készített, Oscar-díjra jelölt „Luca”; a Walt Disney Animation Studios műtermeiből kikerült, Oscar-díjas, a rendkívüli Madrigal család történetét elbeszélő „Encanto”; valamint az Oscar-díjas „Szörnyella”, amelyben a legendás Szörnyella de Frászt Emma Stone alakítja.

Az előfizetők megnézhetik például az Oscar-díjra jelölt „Free Guy” akcióvígjátékot, a főszerepben Ryan Reynolds-dzal, „A Simpson család” és „A Grace klinika” ikonikus sorozatokat, vagy épp a National Geographic-tól a „Jeff Goldblum világa” című sorozatot. Az első évadban Jeff Goldblum elkaluzolja a nézőket egy szórakoztató, intellektuális, játékos utazásra: a 12 részes sorozat minden egyes epizódjában egy hétköznapi tárgyat, érdekességet vizsgál meg, hogy megmutassa milyen összefüggések, milyen lenyűgöző tudományos, történelmi ismeretek húzódnak meg a háttérben.

A felhasználók kiváló képminőséget élvezhetnek majd, akár négy párhuzamos streamen; valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – lesz lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. A felhasználók akár hét különböző profil közül is választhatnak. Köztük szerepel a gyerekbarát profil is, amely könnyű navigációt és az életkornak megfelelő, gyerekeknek szóló tartalmakat biztosít.