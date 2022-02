Ha már minden felületről letiltották, Donald Trump egykori amerikai elnök inkább saját applikációval tér vissza a közösségi médiába: fejlesztői válaszokból a Reuters megtudta, a Truth Social hétfőn startolhat el.

A hírügynökség szerint pénteken késő este egy a hálózat termékért felelős vezetőjét, egy Billy B. néven feltüntetett, ellenőrzött fiókot kérdeztek arról a tesztelők, hogy mikor adják ki a nyilvánosság számára az alkalmazást, amely a héten már elérhető volt a béta tesztelők számára.

"Jelenleg február 21-re, hétfőre tervezzük a megjelenést az Apple App Store-ban" - válaszolta a vezető. A dátum szimbolikus: ekkor van ugyanis az amerikai elnökök ünnepnapja.

A bevezetés helyreállítaná Trump jelenlétét a közösségi médiában több mint egy évvel azután, hogy a 2021. január 6-i, az amerikai Capitolium ellen, az elnök támogatói által elkövetett támadást követően kitiltották a Twitterről, a Facebookról és a YouTube-ról, miután azzal vádolták, hogy erőszakra buzdító üzeneteket tett közzé.

Február 15-én Trump legidősebb fia, Donald Jr. a Twitteren közzétett egy képernyőfotót apja ellenőrzött @realDonaldTrump Truth Social fiókjáról, amelyen egy poszt, vagyis "igazság" szerepelt, amelyet február 14-én töltött fel: "Készüljetek! A kedvenc elnökötök hamarosan visszatér hozzátok!"

A Devin Nunes volt republikánus amerikai képviselő által vezetett Trump Media & Technology Group, a Truth Social mögött álló vállalkozás csatlakozik azon technológiai cégek egyre növekvő portfóliójához, amelyek a szólásszabadság bajnokaként pozicionálják magukat, és remélik, hogy olyan felhasználókat vonzanak, akik úgy érzik, hogy nézeteiket elnyomják az olyan platformokon, mint a Twitter, a Facebook és a YouTube. Eddig egyik cég sem tudta megközelíteni a mainstream társaik népszerűségét, köztük a Twitter versenytársai, a Gettr és a Parler, valamint a Rumble videóoldal.

Magyarországon is volt egy hasonló kezdeményezés: a HunDub célja az volt, hogy egy cenzúramentes Facebook-alternatíva legyen. Noha a jobboldali körökben népszerűsítették a külsejében is a rivális közösségi médiaoldalra hasonló oldalt, végül az teljes bukás lett. A felhasználók száma egy idő után alig nőtt, valamint finanszírozási gondjai lettek a cégnek. Végül le is állították.