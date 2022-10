Az elmúlt évtizedben a EU többször is szorgalmazta az elektronikai eszközökhöz mellékelt töltők egységesítését. Bár a gyártókkal folytatott korábbi egyeztetések rendre nem jártak sikerrel, mostanra a jelek szerint célegyenesbe ért a folyamat: 2024 végére az Európai Unióban értékesített minden mobiltelefont, táblagépet és digitális fényképezőgépet C típusú USB-porttal kell ellátni. Ez a kötelezettség 2026 őszére a laptopokra is kiterjed majd.

Az Európai Parlament által kedden elfogadott új jogszabály nagyobb uniós törekvéseket is szolgál: a gyártóknak fel kell hagyniuk azzal, hogy minden okostelefonhoz új töltőt adnak, ez segítene visszaszorítani a mérhetetlen mennyiségű elektronikai hulladék keletkezését. Számításaik szerint a javaslat végrehajtása jelentősen csökkentené az e-szemét mértékét éves szinten, valamint arra is hasznos, hogy fenntarhatóságra ösztönözze a fogyasztókat.

Mindenki jól jár, a fogyasztók és a környezet is

A jogszabály tehát eléri, hogy a fogyasztóknak nem kelljen minden egyes alkalommal új töltőt venniük, ha lecserélik hordozható elektronikus eszközeiket, illetve elég lesz egyfajta töltő az összes készülékhez. A meglévő töltőket így tovább használják majd a fogyasztók, amivel összességében akár 250 millió eurót is megtakaríthatnak évente. A harmonizációs törvénycsomag a következőket írja elő:

Gyártótól függetlenül ugyanazzal a C típusú USB-porttal lesznek ellátva a legfeljebb 100 W teljesítményű, vezetékesen tölthető új mobiltelefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, fej- és fülhallgatók, hordozható játékkonzolok, hangszórók, e-könyv-olvasók, billentyűzetek, egerek, hordozható navigációs rendszerek és laptopok.

A gyorstöltést támogató összes készülék esetében azonos lesz a töltési sebesség, így bármilyen kompatibilis töltőegységgel ugyanolyan gyorsan lehet majd tölteni az eszközöket.

A friss jogszabály fő célpontja egyébként az Apple, amely eddig is rendre visszaverte a töltők kötelező szabványosítására irányuló kísérleteket. Az amerikai techóriás szerint – melynek iPhone termékei ettől eltérő, Lightning kábeleket használnak – a készülő szabályozás hátráltatná az innovációt, valamint a vásárlók sem örülnének neki.

Az irányelvet a következő körben a tagállami vezetőkből álló Tanácsnak kell elfogadnia, a szabály csak ezután léphet hatályba. Az EU-s országoknak egy év áll rendelkezésükre az irányelvben foglaltak átültetésére, és további tizenkét hónap a szabályok alkalmazására. Érdemes hozzátenni, hogy a hatályba lépés kezdőnapja előtt forgalomba hozott termékekre nem terjednek ki az új kötelezettségek.